Figueroa: "Vaca Muerta no es la lámpara de Aladino: requiere de sinergia, sincronización y un ecosistema para funcionar"

La proyección internacional de Vaca Muerta volvió a ocupar un lugar central en la agenda energética argentina. Este martes, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, participó de la segunda jornada del 10° Foro PYMES Italia–América Latina, realizado en Buenos Aires, donde destacó que el desarrollo de los recursos hidrocarburíferos requiere planificación, infraestructura y un trabajo coordinado entre el sector público y privado.

El encuentro reunió durante tres días a empresas, referentes industriales y representantes institucionales de América Latina y Europa con el objetivo de impulsar inversiones, cooperación tecnológica y nuevas oportunidades de negocios.

Vaca Muerta, una oportunidad que necesita infraestructura y articulación

Durante el panel “Energía para el Desarrollo: inversión, industria y cadenas de valor. Desde Vaca Muerta hacia el mundo”, Figueroa compartió escenario con los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Mendoza, Alfredo Cornejo.

Al analizar el crecimiento de la actividad en la Cuenca Neuquina, el mandatario neuquino buscó desmitificar la idea de que la riqueza surge de manera automática.

“Vaca Muerta, vale la pena aclarar, es una roca que está a 3.000 metros de profundidad, que es una condición necesaria, pero no suficiente para que funcione”, explicó.

En esa línea, sostuvo que el desarrollo energético demanda un entramado productivo sólido y una coordinación permanente entre empresas, provincias, municipios y el Estado nacional.

“Muchos hablan de Vaca Muerta y piensan que es una lámpara de Aladino que se frota y sale riqueza. En realidad, Vaca Muerta requiere mucha sinergia, mucha sincronización, un ecosistema armado que lo pueda elevar, como lo estamos logrando entre todos”, afirmó.

Para las localidades vinculadas al desarrollo hidrocarburífero, como Añelo y otras ciudades del corredor productivo neuquino, el planteo apunta a la necesidad de acompañar el crecimiento de la actividad con obras de infraestructura, servicios, conectividad y planificación urbana.

Rolando Figueroa, en el 10° Foro PYMES Italia–América Latina - Foto: X @rolo_figueroa

La mirada puesta en Europa y los mercados internacionales

Figueroa también destacó el potencial exportador que representa Vaca Muerta para la Argentina y remarcó la importancia estratégica de fortalecer los vínculos con Europa.

“Lo importante es que este nuevo paradigma de la abundancia, de poder abastecer al mundo seis veces lo que va a consumir la Argentina en los próximos 30 años, para poder comercializarlo de distintas maneras, ya llenando los caños a nivel Cono Sur, ahora nos queda poder salir a Europa, por eso es muy importante la vinculación con Italia”, señaló.

El gobernador consideró que la expansión de la infraestructura energética y los nuevos proyectos vinculados al gas natural licuado permitirán ampliar la presencia argentina en los mercados internacionales.

Estado, empresas y municipios: una alianza clave para el desarrollo

Durante su exposición, Figueroa insistió en que el crecimiento de Vaca Muerta no depende exclusivamente de las compañías operadoras, sino de un esquema de trabajo conjunto entre todos los actores involucrados. “Eso nos permite visualizar un horizonte de otra manera. Y el trabajo que están llevando las empresas, por supuesto que es necesario, pero la presencia de los Estados y la planificación, la mirada y la construcción de sustentabilidad social y el cuidado del ambiente, creo que es vital y fundamental para que todo funcione”, sostuvo.

Además, remarcó que “la empresa sola no puede hacer nada, el Estado solo no puede hacer nada”, y destacó la importancia de la coordinación entre Nación, provincias y municipios para sostener el crecimiento de la actividad.

Un desafío generacional para Neuquén y la Argentina

Sobre el cierre de su participación, Figueroa definió a Vaca Muerta como una oportunidad histórica para transformar la economía provincial y nacional. “No es un desafío sectorial, no es un desafío de un partido político, es un desafío generacional”, aseguró el mandatario.

Y concluyó: “Creo que es la última gran oportunidad que va a tener Neuquén de transformar su economía, pero viene de la mano también la última gran oportunidad de sacar adelante la Argentina”.

Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, planteó que el desarrollo regional debe apoyarse en cuatro pilares fundamentales: estabilidad política, seguridad jurídica, previsibilidad económica y acuerdo social. También destacó la necesidad de fortalecer la asociación entre las PYMES, los gobiernos provinciales, los municipios y el Estado nacional para consolidar nuevas oportunidades productivas.