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"construir un país con más oportunidades"

Figueroa en la Vigilia Patria: “La independencia es un compromiso que renovamos todos los días con trabajo y convicción"

El gobernador de Neuquén participó pasada la medianoche del tradicional acto que se lleva a cabo en la Casa de San Miguel de Tucumán cada 9 de julio. Fue encabezado por el presidente Javier Milei y participaron una docena de mandatarios provinciales.

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Por Nicolás Zenobio

Redactor en la sección Política de Mejor Informado.
Jueves, 09 de julio de 2026 a las 09:58
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Figueroa participó de la Vigilia Patria en la Casa de Tucumán.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa participó pasada la medianoche de la Vigilia Patria en Tucumán, el tradicional acto que se lleva a cabo en la capital provincial cada 9 de julio, en el marco del 210 aniversario de la Declaración de la Independencia nacional.

El evento fue encabezado por el presidente Javier Milei -quien brindó una cadena nacional y anunció las reformas que va a impulsar en los próximos meses- y participaron una docena de gobernadores, entre los cuales se encontraba el propio Figueroa.

En una publicación que realizó en su cuenta de X, Figueroa expresó: “Hay fechas que nos unen como pueblo y nos recuerdan el inmenso privilegio de vivir en una Nación libre. Este 9 de Julio tuve el honor de traer el sentimiento y la energía del pueblo neuquino a la tradicional Vigilia Patria, en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán”.

Además comentó: “La Independencia no es solo una página de nuestra historia: es un compromiso que renovamos todos los días con trabajo, esfuerzo y la convicción de construir un país con más oportunidades. En Neuquén lo hacemos entre todos, convencidos de que cuando nuestra provincia crece, produce y genera desarrollo, también fortalece a la Argentina”.

Se espera que Figueroa esté presente esta tarde en Neuquén para participar del desfile cívicomilitar que se llevará a cabo a partir de las 15.00 desde Avenida Mitre al 200 de la capital provincial.

 

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