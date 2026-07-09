El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa participó pasada la medianoche de la Vigilia Patria en Tucumán, el tradicional acto que se lleva a cabo en la capital provincial cada 9 de julio, en el marco del 210 aniversario de la Declaración de la Independencia nacional.

El evento fue encabezado por el presidente Javier Milei -quien brindó una cadena nacional y anunció las reformas que va a impulsar en los próximos meses- y participaron una docena de gobernadores, entre los cuales se encontraba el propio Figueroa.

En una publicación que realizó en su cuenta de X, Figueroa expresó: “Hay fechas que nos unen como pueblo y nos recuerdan el inmenso privilegio de vivir en una Nación libre. Este 9 de Julio tuve el honor de traer el sentimiento y la energía del pueblo neuquino a la tradicional Vigilia Patria, en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán”.

Además comentó: “La Independencia no es solo una página de nuestra historia: es un compromiso que renovamos todos los días con trabajo, esfuerzo y la convicción de construir un país con más oportunidades. En Neuquén lo hacemos entre todos, convencidos de que cuando nuestra provincia crece, produce y genera desarrollo, también fortalece a la Argentina”.

Se espera que Figueroa esté presente esta tarde en Neuquén para participar del desfile cívicomilitar que se llevará a cabo a partir de las 15.00 desde Avenida Mitre al 200 de la capital provincial.



