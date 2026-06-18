Como parte del Plan Orgullo Neuquino se inauguró una nueva obra de infraestructura pluvial, en el oeste de la ciudad de Neuquén, para resolver definitivamente los problemas de anegamiento en el barrio El Trébol.

Este jueves se puso en marcha de una moderna estación de bombeo y un sistema de drenaje diseñado específicamente para mitigar el impacto de las precipitaciones en este sector, demandando una inversión de 500 millones de pesos afrontada íntegramente con recursos del superávit municipal.

El subsecretario de Planificación y Elaboración de Proyectos, Pablo Vega, explicó que "al realizar el entubado del canal Necochea y la pavimentación, hay algunos sectores del barrio que quedaron con cotas de nivel muy bajas y tenían esta problemática de algunos anegamientos en los días de lluvia".

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, expresó: "Agradecerle muchísimo la paciencia que tuvieron durante mucho tiempo en este sector, que por una mala planificación de años cuando se entregó este loteo, ha quedado 80 centímetros o 1,20 metros por debajo del nivel de calle Necochea y eso generaba que se haga una pileta con problemas muy importantes los días de lluvia".

En relación al financiamiento y la ejecución de las tareas, Vega precisó que los fondos fueron netamente municipales y que las firmas encargadas de la infraestructura provienen de la región.

El subsecretario anticipó que en el mismo sector ya comenzó a ejecutarse la red cloacal, la cual demandará cerca de 5 meses de trabajo adicionales para alcanzar el 100 por ciento de los servicios de infraestructura en El Trébol.

El agradecimiento de los vecinos

Marcelo López, presidente de la Cooperativa de Vivienda y Consumo para el Personal de Enfermería y Personal de la Salud Limitada (Coepsa), recordó que la organización nuclea a los trabajadores sanitarios desde hace 7 años en ese sector del oeste y que los anegamientos crónicos eran una preocupación constante por las características geográficas del terreno.

En sintonía con este panorama, el presidente de la Sociedad Vecinal de Valentina Norte Rural, Walter Alejandro Painequir, consideró la concreción de los trabajos como un triunfo colectivo para el barrio y ratificó la predisposición de los habitantes de la zona para custodiar y colaborar con el avance de las nuevas obras de servicios públicos proyectadas para el mediano plazo en el sector.

Qué mejoras se hicieron en el sector

La obra se realizó en un sector que históricamente sufría inundaciones porque quedó ubicado hasta 1,20 metro por debajo del nivel de la calle Necochea, lo que impedía el escurrimiento natural del agua.

Para solucionar el problema, se construyó un sistema de desagües que capta el agua de lluvia, la conduce hacia una estación de bombeo automática y luego la impulsa hasta el canal Necochea. La infraestructura incluye sumideros, cañerías y dos bombas de gran capacidad que permiten evacuar rápidamente el agua acumulada durante las tormentas.