Neuquén vivirá un fin de semana largo lleno de actividades y propuestas típicas argentinas, para celebrar el 25 de Mayo, junto con “Patria Capital” en el Parque Jaime de Nevares.

Habrá espectáculos folclóricos, una nueva edición de Neuquén Emprende con la participación de 150 emprendedores y Confluencia de Sabores, con propuestas gastronómicas tradicionales.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó cómo será el fin de semana, día por día:

Actividades del domingo

El 24 de mayo, a partir de las 12, estarán el Autovac y el Autocan en el estacionamiento de la Legislatura para que vecinos y vecinas puedan vacunarse, al igual que los animales no humanos.

Mientras que desde las 18, el parque Jaime de Nevares contará con 150 emprendedores que ofrecerán productos alusivos a la fecha patria, entre ellos decoración, indumentaria y artesanías.

También habrá food trucks y espectáculos folclóricos. “Vamos a vivir la vigilia con una gran peña. A las 12 de la noche se cantarán los himnos. También habrá un cabildo que será como una muestra inmersiva”, adelantó Pasqualini.

Durante la noche del domingo se presentarán Estefanía Arias, Dúo Acuña, Samanta Juncos y Las Sureras, acompañados por intervenciones de mapping y la tradicional presentación musical de la Banda Militar Fortín Confluencia del Batallón de Ingenieros de Montaña VI, para cerrar a las 00 con los himnos.

Cómo se festejará el 25 de Mayo

Por su parte, el lunes, desde las 10 de la mañana, se realizará el acto protocolar con chocolate y pastelitos.

A lo largo de toda la jornada se presentarán talleres municipales, agrupaciones folklóricas, compañías de baile y bandas en vivo como Amistad Limay, En Clave Sureña, El Amparo y Gabriel y La Juntada, sumando música y danza a una verdadera fiesta popular.

A las 12 comenzará la venta de tres tipos de locro: tradicional, veggie y sin gluten. La elaboración de este plato típico argentino estará a cargo de reconocidos chefs de la región, entre ellos Carlo Puricelli, Emanuel Cusinier, René Cid, Sebastián Caliva y Candela Pedernera, quien además ofrecerá una opción vegana.

Además participará Fabiana Alsogaray, con una propuesta de locro libre de gluten, junto a otros referentes gastronómicos invitados.

El ministerio de Salud de la Provincia estará presente con el Odontomóvil y el Mamomóvil. Y podrán realizarse test de VIH y sífilis, además de consultas de salud.