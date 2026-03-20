Qué pasa con la recolección y el estacionamiento

Durante el fin de semana largo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la ciudad mantendrá un esquema de servicios diferenciado.

El lunes, la recolección de residuos funcionará con normalidad en todos los sectores. También estará operativo el sistema de estacionamiento medido (SAEM) y los centros de transferencia.

El martes 24, en cambio, no habrá recolección de residuos. Ese día tampoco funcionará el SAEM y los centros de transferencia permanecerán cerrados por el feriado.

Cómo funcionará el transporte público

El transporte público de pasajeros operará con frecuencia de domingo/feriado durante ambas jornadas.

Esto implica una menor cantidad de unidades en circulación, por lo que se recomienda planificar los traslados con anticipación, especialmente en horarios pico.

Turismo y espacios para recorrer

Las oficinas de turismo estarán abiertas de 8 a 20 tanto el lunes como el martes, con atención en distintos puntos de la ciudad: el centro, la terminal (ETON), la Oficina del Puente y el balneario Gustavo Fahler.

Además, se mantendrán activos los paseos turísticos, en un fin de semana que suele concentrar movimiento de visitantes y vecinos que aprovechan para recorrer la ciudad.

Balnearios y cementerios: horarios definidos

Los balnearios municipales contarán con servicio de guardavidas durante ambos días, en el horario de 10 a 21.

Por su parte, los cementerios del centro y de El Progreso permanecerán abiertos de 9 a 19, garantizando el acceso durante toda la jornada.

Líneas activas ante cualquier situación

Durante todo el fin de semana largo estarán habilitadas las guardias de emergencia.

La línea 103 de Protección Civil funcionará las 24 horas, mientras que el servicio de Atención al Ciudadano (147) estará disponible de 8 a 15.

Un esquema para sostener la ciudad en días especiales

El cronograma busca ordenar el funcionamiento de los servicios en un contexto de menor actividad administrativa, pero con alta circulación en espacios públicos.

Con guardias activas, servicios esenciales en marcha y horarios definidos, la ciudad mantiene operativos sus principales puntos durante todo el fin de semana largo.