La Unidad de Antinarcóticos de la Policía de la provincia del Neuquén celebró sus primeros diez años de funcionamiento con un dato que refleja la intensidad del trabajo contra el narcomenudeo: en el último año se realizaron 236 allanamientos vinculados a narcocriminalidad.

El número fue revelado por el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, durante el acto oficial por el aniversario de la división, donde se destacó el rol estratégico del área en la investigación y desarticulación de puntos de venta de drogas en la provincia.

Según se informó, la cifra equivale a un allanamiento cada 37 horas como resultado del trabajo articulado entre la dirección de Antinarcóticos de la Policía y el Ministerio Público Fiscal, desde que el 28 de febrero de 2025 Neuquén asumió la competencia provincial para investigar la comercialización de estupefacientes en pequeña escala.

Diez años de trabajo sostenido

La conmemoración puso en valor el crecimiento institucional de la unidad, que se consolidó como un pilar en la lucha contra el narcomenudeo en todo el territorio neuquino. Autoridades provinciales y judiciales destacaron que la desfederalización permitió optimizar recursos, agilizar investigaciones y fortalecer el trabajo conjunto entre áreas operativas, judiciales y de inteligencia criminal.

El ministro de Seguridad, Matías Nicolini, remarcó el intenso trabajo desarrollado a lo largo del último año tras la implementación de la Ley de Desfederalización del narcomenudeo.

“La implementación de la Ley de Desfederalización del narcomenudeo marcó un punto de inflexión en la política criminal de la provincia”, afirmó Nicolini. El funcionario sostuvo que la normativa permitió una intervención directa del Estado provincial frente a una problemática que impacta de manera cotidiana en los barrios. “Hoy somos un ejemplo a nivel país”, aseguró.

El ministro también reconoció el trabajo del personal policial: “En este aniversario corresponde destacar el compromiso y la vocación de servicio del personal de Antinarcóticos. Su tarea, muchas veces silenciosa y compleja, es fundamental para garantizar condiciones de seguridad”.

Presencia en toda la provincia

Del acto participaron también el jefe de la Policía, Tomás Díaz Pérez; el director de Antinarcóticos, Nelson Peralta; el director provincial de Seguridad, Hugo Capozzoli; y autoridades del Ministerio Público Fiscal, entre ellas el fiscal general subrogante Agustín García y la coordinadora de Narcocriminalidad Mariana Querejeta.

El jefe de Policía, Tomás Díaz Pérez, subrayó el compromiso sostenido de la fuerza.

Durante la actividad se entregaron reconocimientos a los comisarios retirados que dieron origen a la unidad, que en sus inicios funcionaba bajo el nombre de Toxicomanía. El homenaje destacó la visión de quienes impulsaron el área y la continuidad del trabajo a lo largo de una década.

Desde el gobierno provincial remarcaron que el abordaje del narcotráfico se desarrolla con planificación criminal basada en información, análisis territorial y mapas del delito, lo que permite identificar zonas críticas y orientar recursos con mayor eficiencia.

A diez años de su creación, la Unidad de Antinarcóticos reafirma su presencia en toda la provincia y el objetivo de sostener la lucha contra la comercialización de drogas en pequeña escala, una problemática que impacta de manera directa en la seguridad cotidiana de los barrios neuquinos.