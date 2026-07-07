En fotos: las mejores postales del festejo de los neuquinos por la victoria de la Selección Argentina

La tensión que dominó durante más de noventa minutos se transformó, en cuestión de segundos, en un estallido de alegría. Apenas el árbitro francés Francois Letexier marcó el final del partido que la Selección Argentina le ganó de manera agónica a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, miles de neuquinos salieron de sus casas rumbo al centro de la ciudad para celebrar una clasificación sufrida, pero inolvidable.

Como ya es una tradición cada vez que la Albiceleste consigue un triunfo importante, el Monumento a San Martín fue el principal punto de encuentro. Desde distintos barrios comenzaron a llegar familias enteras, grupos de amigos y jóvenes envueltos en banderas argentinas, mientras las caravanas de autos hacían sonar bocinas y los cánticos mundialistas se adueñaban de la noche.

El sufrimiento vivido durante el partido quedó rápidamente atrás. La remontada del equipo de Lionel Scaloni, que consiguió revertir un encuentro que había comenzado cuesta arriba frente al seleccionado africano, desató una explosión de euforia que se replicó en cada rincón de la capital neuquina.

El celeste y blanco volvió a teñir las calles. Camisetas de la Selección, bombos, bengalas de humo, banderas gigantes y abrazos entre desconocidos reflejaron el clima de una ciudad que sigue ilusionada con la defensa del título mundial conseguido en Qatar 2022.

Aunque el partido dejó momentos de enorme tensión —incluido un penal desperdiciado por Messi y un cierre cargado de dramatismo—, el pitazo final desató un único sentimiento: alivio y felicidad. Neuquén volvió a demostrar que vive cada presentación de la Selección como propia y respondió con una multitudinaria celebración.

Con la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026, la ilusión sigue intacta. Y en el corazón de la ciudad, donde el Monumento a San Martín volvió a ser el escenario de la fiesta. Quedó claro que el sueño de otro campeonato del mundo también se juega en las calles neuquinas.

Fotos: Prima Multimedios.