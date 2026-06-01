El proyecto Vaca Muerta Oil Sur sumó un nuevo avance que ya puede verse frente a las costas rionegrinas. El buque especializado Skandi Hera comenzó a trabajar frente a Sierra Grande para ejecutar las primeras obras submarinas en Punta Colorada, donde se construirá el sistema que permitirá exportar petróleo de Vaca Muerta hacia los mercados internacionales. Para el Gobierno provincial, se trata de un paso histórico dentro de una de las inversiones energéticas más importantes del país.

Según se informó, la embarcación llegó para instalar en el lecho marino las cadenas y anclas que servirán para fijar las futuras monoboyas de exportación. La operación forma parte de una compleja logística internacional impulsada por YPF y ejecutada por la empresa noruega DOF Group ASA, especializada en trabajos offshore de alta complejidad.

Además, el cargamento fue embarcado en Puerto Quequén e incluyó seis anclas de aproximadamente 42 toneladas cada una y seis cadenas de fondeo de 400 metros de longitud, con un peso cercano a las 72 toneladas por unidad. Estos elementos constituyen la base de la infraestructura que permitirá el amarre de los buques petroleros que operarán mar adentro.

Por otra parte, desde YPF adelantaron que en las próximas semanas llegará una segunda campaña logística con equipamiento de características similares. Las tareas demandarán cerca de 250 días de trabajo y la participación de más de 120 técnicos y especialistas que desarrollarán operaciones con tecnología de última generación frente a las costas de Río Negro.

En este contexto, el gobernador Alberto Weretilneck destacó la importancia del avance y aseguró que el proyecto ya comenzó a modificar el perfil productivo de la provincia. “No es una imagen más. Es una señal concreta de la transformación que está viviendo nuestra provincia”, sostuvo Weretilneck, afirmó el mandatario al referirse a la presencia del Skandi Hera frente a Sierra Grande y al inicio de las tareas submarinas en Punta Colorada.

Asimismo, el Gobierno provincial remarcó que el desarrollo del VMOS tendrá impacto directo sobre la actividad económica regional. La expectativa está puesta en la generación de empleo, la llegada de nuevas inversiones, el fortalecimiento de proveedores locales y el crecimiento de los servicios vinculados a la actividad energética y portuaria.

De esta manera, Punta Colorada se consolida cada vez más como uno de los puntos estratégicos del mapa energético argentino. Con las primeras estructuras ya camino a su instalación definitiva bajo el mar, el proyecto comienza a mostrar resultados concretos y acerca a Río Negro a convertirse en una de las principales puertas de salida del petróleo de Vaca Muerta hacia el mundo.