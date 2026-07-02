La ola polar en el Alto Valle llevó a reforzar el dispositivo de pernocte para personas en situación de calle, que funciona en Santa Cruz 2276 de Roca, bajo la órbita de la Secretaría de Políticas Públicas y Personas Mayores. El titular del área, Fernando Henríquez, explicó que se está reforzando el personal y que el ingreso se realiza entre las 18 y las 22 horas, con un informe individual por cada persona. “No debe tener consumos problemáticos al momento de ingreso”, aclaró.

El espacio cuenta con 16 camas destinadas exclusivamente a varones mayores de 18 años. En caso de que una mujer con niños requiera asistencia, se trabaja en coordinación con la Secretaría de Género para alquilar un departamento.

Henríquez detalló en Radio Kaos que actualmente hay 7 personas alojadas, algunas provenientes de otras localidades o que están de paso. “Mucha gente llega para acompañar a un familiar internado en el hospital y termina durmiendo en el hospital o en el Pernocte”, señaló. También reconoció que Roca es una de las ciudades con mayor cantidad de personas en situación de calle, donde se observa la presencia de “trapitos” y personas que no desean ingresar al dispositivo. En esos casos, se articula con Defensa Civil o el hospital para ofrecer alternativas de resguardo.

El dispositivo funciona todos los días de 18 a 8 horas, con atención integral que incluye alojamiento nocturno, higiene personal, lavado de ropa y acceso a vestimenta y calzado cuando es necesario. El equipo técnico de la Secretaría brinda un espacio de escucha, contención y asesoramiento, promoviendo un acompañamiento integral.

Desde la Secretaría se recordó que para ingresar es requisito no encontrarse bajo los efectos del consumo de alcohol u otras sustancias, a fin de garantizar una convivencia segura. Henríquez reafirmó el compromiso de continuar acompañando a las personas más vulnerables, especialmente durante los días de frío intenso.