El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para el martes 21 de julio una jornada de lluvias en Neuquén capital y nevadas en San Martín de los Andes, Zapala y Chos Malal. El fenómeno alcanzará gran parte de la provincia con temperaturas de entre 1° y 6°.

Según el organismo, la situación más compleja se registrará en San Martín de los Andes, donde las nevadas pasarán a ser fuertes durante la noche. En el resto de la cordillera y el centro provincial también se esperan precipitaciones en forma de lluvia y nieve.

Por el momento, el pronóstico indica un escenario típicamente invernal, por lo que quienes tengan previsto viajar deberán seguir la evolución de las condiciones meteorológicas y consultar el estado de las rutas antes de salir.

El martes estará marcado por lluvias en Neuquén capital

En la ciudad de Neuquén, el SMN prevé lluvias aisladas desde la madrugada hasta la noche, sin mejoras significativas durante la jornada.

Las temperaturas oscilarán entre 2° y 6°, mientras que el viento soplará entre 13 y 22 km/h, predominando desde el este y rotando hacia el sudeste durante la mañana y al noreste por la noche.

Aunque no se esperan ráfagas intensas, las precipitaciones podrían reducir la visibilidad y generar calzadas resbaladizas en distintos sectores urbanos.

San Martín de los Andes tendrá las nevadas más intensas

La localidad cordillerana será nuevamente uno de los puntos con mayor impacto del temporal.

Durante la madrugada el cielo permanecerá mayormente nublado, pero desde la mañana comenzarán las lluvias y nevadas, una condición que continuará durante la tarde.

El dato más importante del pronóstico es que el SMN anticipa nevadas fuertes durante la noche, con temperaturas cercanas a los 2° y viento moderado.

Zapala y Chos Malal seguirán bajo condiciones invernales

En Zapala, el martes comenzará con abundante nubosidad y 2°, pero desde la mañana llegarán las lluvias y nevadas.

Las precipitaciones continuarán durante la tarde y, hacia la noche, quedarán únicamente las nevadas, con temperaturas cercanas a 1°.

En Chos Malal, la inestabilidad estará presente prácticamente durante toda la jornada.

La madrugada combinará lluvia y nieve; durante la mañana predominarán las nevadas y por la tarde volverán las precipitaciones mixtas. Por la noche continuará nevando, con temperaturas entre 1° y 2°.