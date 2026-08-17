La Fiesta de la Nieve Pirrén 2026 se desarrolló durante el fin de semana del 15 y 16 de agosto en el Parque de Nieve Batea Mahuida, en Villa Pehuenia-Moquehue. La propuesta convocó a familias, vecinos y turistas con actividades recreativas, música, gastronomía regional y experiencias vinculadas con la nieve.

El encuentro se realizó en el cerro administrado por la Comunidad Mapuche Puel, uno de los principales atractivos turísticos de Villa Pehuenia-Moquehue durante la temporada invernal. La celebración combinó propuestas para todas las edades con el paisaje cordillerano como escenario.

El domingo, 16 de agosto, la fiesta tuvo además una jornada dedicada a las infancias, con carreras de trineos y juegos en la nieve. El cierre llegó al caer la noche con la Bajada del Cóndor y la Bajada de Antorchas, uno de los momentos tradicionales de Pirrén.

Música, gastronomía y nieve durante dos jornadas

Durante la fiesta, el Batea Mahuida sumó diferentes propuestas alrededor de la experiencia de montaña. Los DJs acompañaron las jornadas mientras visitantes y familias disfrutaron de cerveza tirada, tragos y gastronomía regional.

La combinación buscó ampliar la experiencia más allá del esquí y el snowboard. El parque propone también actividades recreativas para quienes llegan a la montaña simplemente para disfrutar de la nieve y del paisaje.

El concepto de Pirrén está directamente relacionado con la identidad del lugar: el término significa “nieve” en Mapuzungun y la celebración nació como una propuesta del Batea Mahuida para poner en valor la temporada invernal y generar una experiencia compartida entre visitantes y comunidad.

El domingo, las infancias tuvieron su protagonismo

La segunda jornada tuvo como uno de sus ejes el Día de las Infancias. Los más chicos participaron de juegos y carreras de trineos, en una propuesta que reforzó el perfil familiar que caracteriza al Parque de Nieve Batea Mahuida.

Ese perfil no es nuevo. En anteriores ediciones de Pirrén, las actividades para niños y niñas, los juegos sobre la nieve y las competencias de trineos formaron parte de la programación central.

La propuesta también permite que quienes no practican esquí puedan participar de la celebración y disfrutar de la montaña.

La Bajada del Cóndor y las antorchas cerraron la fiesta

Cuando comenzó a oscurecer, el protagonismo pasó de la música y las actividades diurnas al tradicional descenso por la montaña.

La Bajada del Cóndor y la Bajada de Antorchas marcaron el cierre de Pirrén 2026. El descenso de los esquiadores con antorchas encendidas trazó una línea de fuego sobre la ladera y convirtió al cerro en una de las imágenes más reconocibles de la celebración.

Las bajadas forman parte de la identidad histórica de Pirrén. En las primeras ediciones también fueron uno de los principales atractivos del evento, junto con la gastronomía, los juegos en la nieve y los espectáculos musicales.

Batea Mahuida, mucho más que un centro de nieve

El parque se encuentra a unos 1.900 metros sobre el nivel del mar y ofrece vistas de los lagos Aluminé y Moquehue, además de volcanes y bosques de araucarias.

Durante la temporada 2026, Batea Mahuida incorporó además mejoras en infraestructura, equipamiento y servicios, incluyendo un nuevo medio de elevación para el sector de aprendizaje, mejoras en el acceso y renovación de equipos pisanieve.

Una fiesta que busca extender el movimiento turístico

Pirrén no funciona solamente como una celebración de la nieve. Los eventos de invierno también permiten generar movimiento turístico durante agosto, una etapa posterior al pico de las vacaciones de invierno.

La estrategia forma parte de una agenda más amplia de Villa Pehuenia-Moquehue, que durante 2026 sumó actividades vinculadas con la nieve, la naturaleza, la gastronomía y el turismo de aventura. El calendario oficial también contempla para septiembre la realización del ASICS K21 Series Villa Pehuenia.

En ese sentido, Pirrén funciona como un punto de encuentro entre turismo, gastronomía, cultura y actividades recreativas en uno de los principales destinos de nieve de la provincia de Neuquén.

El Batea Mahuida mantiene su perfil familiar

La celebración volvió a reforzar una característica que diferencia a Batea Mahuida de otros centros invernales: la posibilidad de combinar deportes de nieve, recreación familiar, gastronomía y cultura mapuche en un mismo espacio.

Además del esquí y el snowboard, el parque ofrece propuestas como trineos, caminatas con raquetas y motos de nieve. La temporada 2026 también incorporó mejoras para facilitar la experiencia de quienes se acercan por primera vez a la montaña.

El cierre dejó una imagen que resume Pirrén

Con las antorchas descendiendo por la montaña, Pirrén 2026 terminó de sintetizar la propuesta que busca instalar Batea Mahuida: nieve durante el día, actividades para toda la familia, gastronomía y música, y una experiencia nocturna marcada por el fuego y la montaña.

La celebración terminó, pero la temporada de nieve continúa en Villa Pehuenia-Moquehue. Batea Mahuida seguirá siendo uno de los puntos centrales para quienes busquen actividades invernales en la Cordillera neuquina durante las próximas semanas.