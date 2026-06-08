A las 13 de este lunes Vialidad Nacional informó que el trásito está siendo asistido en Ruta 237, en el kilómetro 1518, debido a un siniestro de un camión mosquito que volcó.

Según las primeras informaciones, se trataría de un vuelco de un gran camión que llevaba autos, cerca de Collón Curá. El rodado gande y los vehículos que llevaba terminaron en la banquina con importantes daños.

Por esto solicitan a los usuarios circular con precaución y respetar las indicaciones de personal policial en el lugar, ya que hay servicios de Vialidad Nacional trabajando para llevarse los rodados.

Por el momento se desconoce el estado de salud de los ocupantes y si hay heridos.

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