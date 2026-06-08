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Fuerte vuelco de un camión mosquito en Ruta 237, cerca de Collón Curá: trabajan las fuerzas de seguridad en el lugar

Se trata de un camión mosquito que volcó sobre la banquina, provocando un amplio operativo de Vialidad en la zona.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Lunes, 08 de junio de 2026 a las 13:33
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Era un camión mosquito que terminó volcado.

A las 13 de este lunes Vialidad Nacional informó que el trásito está siendo asistido en Ruta 237, en el kilómetro 1518, debido a un siniestro de un camión mosquito que volcó.

Según las primeras informaciones, se trataría de un vuelco de un gran camión que llevaba autos, cerca de Collón Curá. El rodado gande y los vehículos que llevaba terminaron en la banquina con importantes daños.

Por esto solicitan a los usuarios circular con precaución y respetar las indicaciones de personal policial en el lugar, ya que hay servicios de Vialidad Nacional trabajando para llevarse los rodados.

Por el momento se desconoce el estado de salud de los ocupantes y si hay heridos.

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