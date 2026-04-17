El reconocido músico Andrés Calamaro sumará a Neuquén como una de las paradas destacadas de su gira nacional “Como Cantor”. El show será el próximo 2 de mayo en el Estadio Ruca Che, en el marco de un tour que viene generando gran repercusión en todo el país.

La presentación en la capital neuquina llega en un momento de alto impacto para el artista, que agotó cinco funciones en el Movistar Arena y ya confirmó una sexta fecha en ese mismo escenario, consolidando un presente récord dentro del rock argentino. En ese contexto, el desembarco en el interior aparece como una extensión de ese fenómeno que trasciende Buenos Aires.

“Como Cantor” propone un recorrido por las canciones más emblemáticas de su carrera, con un formato donde la voz y el repertorio toman protagonismo, acompañados por una banda en vivo de gran solidez. El nombre de la gira remite a una de las citas más representativas del Martín Fierro, una referencia con la que Calamaro se identifica desde hace años.

Antes de su paso por Neuquén, el tour incluye presentaciones en Santa Fe, Corrientes y Mendoza, y luego continuará por Catamarca, Mar del Plata y Bahía Blanca, además de una fecha internacional en Montevideo. De esta manera, el artista refuerza su objetivo de recorrer el país y acercar su música a públicos de distintas regiones.

El recital en el Ruca Che se perfila como uno de los eventos musicales más importantes de la temporada en la región, con la expectativa de convocar a fanáticos de toda la Patagonia.