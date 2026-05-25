Durante este lunes 25 de mayo se está realizando el acto protocolar con autoridades municipales y provinciales en el Parque Jaime de Nevares, lo que dará paso a una jornada de música, comida y actividades para toda la familia hasta la noche.

Tras entonar el himno y escuchar unas palabras sobre la conmemoración de la fecha, el intendente Mariano Gaido expresó con el Móvil de Canal de Noticias 24/7 que en este día Neuquén da un mensaje al país de transformación, lucha y coraje.

"Los neuquinos lo demostramos siendo quienes le damos la gran oportunidad al país, Argentina tiene oportunidades gracias a los neuquinos, la ciudad habla de equidad, desarrollo, transformación y planificación a partir de acciones concretas", expresó.

Gaido aprovechó para nombrar algunos de los últimos logros de la ciudad, por ejemplo loteos con servicios, asfalto, ciudades deportivas, buses turísticos, la obra de la Gran Avenida, entre otras demostraciones de progreso.

"La Avenida le da el empuje a esta capital para transformarse en la gran capital del país en crecimiento, también es la que más crece económicamente", y agregó "lo hacemos los neuquinos con el coraje de los patriotas del 25 de Mayo, lo transformamos los neuquinos en un ejemplo al país hoy", sostuvo.

Una ciudad que mira al turismo

En cuanto a la ocupación turística y los visitantes que llegaron este fin de semana largo, el intendente detalló que se está apostando fuertemente a la economía del turismo, sumando distintas propuestas y mejorando los servicios para el que llega desde otros lugares.

"Ya no es una ciudad de paso, es una ciudad turística para vivir, por eso es tan importante la educación, nuestras universidades y que el crecimiento lo llevemos adelante con el ejemplo de lo que sucede en Neuquén sucede en el país".