El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, participó del panel “DesafIA Ciudades: inteligencia artificial para impulsar la innovación local”, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2026.

Se trata de una iniciativa apoyada por la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) que viene impulsando el uso de inteligencia artificial en América Latina para modernizar gobiernos, mejorar servicios públicos, promover la economía del conocimiento y financiar infraestructura digital y capacitación tecnológica.

El intendente estuvo acompañado en el evento por la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, quien formó parte del foro institucional del evento. La presencia de Gaido se destacó en un espacio de alto nivel que reunió a intendentes y representantes de las principales ciudades de la Argentina, junto a organismos internacionales y referentes del ecosistema tecnológico para debatir el rol de la inteligencia artificial en la gestión pública.

La ciudad forma parte de una iniciativa estratégica

Neuquén fue protagonista del encuentro como una de las ciudades fundadoras de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR), formando parte desde el primer momento de esta iniciativa estratégica que impulsa la modernización del Estado.

Durante su exposición, Gaido planteó que las ciudades atraviesan distintas etapas de desarrollo, donde la transformación tecnológica se vuelve central. Sostuvo que la modernización debe ir acompañada de obras, eficiencia administrativa y decisiones políticas claras.

“El desafío actual tiene que ver con incorporar tecnología para mejorar la vida de los vecinos, hacerlo más rápido y con mayor accesibilidad”, afirmó. El intendente remarcó que la inteligencia artificial ya impacta en la ciudad de Neuquén en áreas clave como la movilidad, la gestión de residuos, la educación y la comunicación, y subrayó la importancia de aplicar estas herramientas con una mirada humana y cercana.

También puso en valor el trabajo colaborativo entre ciudades: “Compartir experiencias permite acelerar soluciones concretas y replicar modelos exitosos de gestión”.

En ese sentido, mencionó la intención de Neuquén de continuar avanzando e incorporar prácticas internacionales, como las vinculadas a limpieza urbana y educación cívica observadas en Tokio, durante su reciente gira por Asia.

Gaido celebró el crecimiento de CIIAR, que pasará de 10 a 23 ciudades en 2026, consolidando una red federal de innovación pública. “Es clave mostrar resultados y avanzar con pragmatismo en soluciones concretas”, señaló.

“La inteligencia artificial tiene que llegar a cada vecino de manera humana y cercana. Las ciudades debemos adaptarnos con eficiencia, con cuentas ordenadas y siendo ejemplo en la administración de los recursos públicos. Neuquén acompaña este proceso junto a las ciudades líderes del país, con una convicción clara: hay que gestionar con resultados concretos”, afirmó Gaido en el cierre de su participación.

El panel formó parte de la agenda del programa DesafIA Ciudades, impulsado por la Red de Innovación Local y organismos internacionales, con el objetivo de fortalecer la adopción de inteligencia artificial en gobiernos locales.