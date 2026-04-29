En la legislatura neuquina la Comisión de Asuntos Municipales, Turismo y Transporte (F) inició el debate de dos iniciativas orientadas a fomentar la seguridad vial urbana.

Se trata de la comisión que promueve y regula el uso de microvehículos, como monopatines eléctricos, y la que obliga a los comercios que venden motos a chequear que el comprador cuente con los elementos de seguridad para transitar en la vía pública. Por esto el cuerpo que preside el diputado Matías Martínez (Comunidad) convocará a la organización civil “Bien Argentino”.

Qué plantearon sobre los "vehículos de micromovilidad"

En el debate la diputada Patricia Fernández (MPN) explicó que la iniciativa establece una serie de condiciones que regulan el uso de monopatines, como la velocidad máxima, la edad mínima para conducirlos, carril y vías de circulación y los elementos de seguridad obligatorios, entre ellos casco, bocina y luminaria.

La legisladora aclaró que el objetivo de la ley no es solo la regulación sino promover estos vehículos por su contribución tanto a la sustentabilidad ambiental como al ordenamiento del tránsito en urbes cada vez más grandes.

Intervinieron diversos bloques en torno a la dificultad de regular la materia, ya que son vehículos de fácil acceso y venta libre que, en general, no contienen los elementos requeridos de seguridad por la propuesta.

Preocupación por siniestros con motos

En otro orden, los diputados y las diputadas comenzaron también a tratar el proyecto que crea un nuevo marco regulatorio para la entrega de ciclomotores, motocicletas o vehículos similares comercializados en la provincia.

El diputado Gerardo Gutiérrez (MPN) informó que en lo que va del año se registraron más de mil siniestros viales, de los cuales casi la mitad fue protagonizado por una motocicleta. A nivel estadístico, agregó que la principal causa está relacionada con imprudencias e incumplimiento de la legislación vigente.

Qué proponen los proyectos y cómo sigue

La medida busca que, al momento de la entrega de un vehículo motorizado, el concesionario o negocio que comercializó la venta, le exija a la persona que lo compró, presente el casco homologado y la licencia de conducir.

La propuesta generó un intercambio de opiniones que advirtieron sobre la imposibilidad de delegación de funciones administrativas, en este caso de control, del Estado a un comerciante, planteo que señalaron los diputados Damián Canuto (PRO-NCN) y Alberto Bruno (Fuerza Libertaria).

El proyecto permanecerá en tratamiento en la comisión, con la participación también de la ONG “Bien Neuquino” en una próxima reunión.