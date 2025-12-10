La Cámara votó, en general y por mayoría, los presupuestos de los tres Poderes del Estado provincial para el 2026. La proyección de gastos e ingresos generales para el funcionamiento de la provincia (7.5 billones de pesos) obtuvo 29 votos a favor, mientras que la de los poderes Legislativo (72 mil millones) y Judicial (389 millones) obtuvieron 30 votos afirmativos. Las tres iniciativas fueron rechazadas por las bancas del FIT-U y PTS-FIT-U. Así lo votó hoy en la anteúltima sesión ordinaria del año, que fue presidida por la vicepresidenta 1° a cargo de la presidencia, Zulma Reina.

Al defender el presupuesto general de la provincia, el legislador Marcelo Bermúdez (PRO-NQN) ponderó el equilibrio fiscal con superávit que prevé el ejercicio financiero del año próximo. Agregó que a ello se debe sumar un plan de obras públicas que destinará recursos por 1,2 billones de pesos para infraestructura vial, servicios básicos, construcción de escuelas, mejoras habitacionales y obras destinadas al desarrollo de turismo local y la ampliación de instalaciones penitenciarias.

En su intervención, Bermúdez también detalló la política de desendeudamiento en dólares que lleva adelante la provincia a partir del pago de vencimientos. Al respecto, remarcó que se estima reducir a 600 millones de dólares el stock de deuda a fines del próximo año, cifra cercana al 50% de lo que Neuquén debía a fines del año 2023, cuando Rolando Figueroa asumió como gobernador. “Hay obra pública, hay equilibrio fiscal y hay una política de desendeudamiento. Por eso es absolutamente recomendable su aprobación”, pidió el legislador.

Luego, desde el bloque Comunidad, Ernesto Novoa comparó el equilibrio fiscal que presentan las cuentas públicas de la provincia con los números deficitarios que deben atender otras jurisdicciones. “Es el segundo presupuesto consecutivo con superávit que presenta esta gestión”, ratificó al recordar que existe un retiro por parte del gobierno nacional en todo lo que respecta al financiamiento de obras de infraestructura básica, requerimientos que desde el año 2024 debe atender con recursos propios el gobierno provincial.

La ley prevé ingresos totales por 7,57 billones de pesos y gastos por 7,44, lo que arroja un resultado financiero de 132 mil millones. En la estructura de gastos corrientes, las regalías y canon representan el mayor porcentaje (41%) con 3,03 billones de pesos, secundados por la recaudación por impuestos provinciales (32%) con 2,39 billones. En tanto, en la distribución del gasto, la partida personal acapara el 67% con 4,21 billones de pesos.

En materia de obra pública, la proyección del monto asciende a 1,2 billones de pesos, destinados en particular a rutas, escuelas, centros deportivos, obras de saneamiento, viviendas y el fortalecimiento de los servicios de salud y seguridad. La inversión representa el 16% del total presupuestado.