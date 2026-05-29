La ciudad de Neuquén sumó este jueves un nuevo centro de salud de alta complejidad que promete cambiar la atención médica privada en la región. La empresa Galeno inauguró oficialmente el Sanatorio de la Trinidad Neuquén, un edificio de cuatro niveles equipado para atender desde emergencias y partos hasta cirugías complejas y tratamientos intensivos.

La apertura reunió al gobernador Rolando Figueroa, al ministro de Salud Martín Regueiro y al presidente de Galeno, Julio Froameni, en un acto que mostró el peso que empieza a tener Neuquén como polo sanitario además de energético.

Un sanatorio pensado para una ciudad que no deja de crecer

El nuevo establecimiento fue diseñado para diagnóstico, internación y atención de pacientes agudos, con servicios de Clínica Médica, Clínica Quirúrgica, Pediatría, Ginecología y Obstetricia.

El edificio concentra en un mismo lugar guardia de urgencias, consultorios, quirófanos, terapia intensiva, maternidad, neonatología y diagnóstico por imágenes con equipamiento de última generación.

“Es importante que el recurso humano de este nuevo establecimiento sea neuquino, porque tenemos que crecer como provincia”, afirmó el ministro Regueiro durante la inauguración.

Y agregó: “El subsector privado y el subsector público de salud tienen que crecer en conjunto”.

Guardia, quirófanos y terapia intensiva

En la planta baja funciona la guardia para adultos y pediatrica, con consultorios de atención inmediata, boxes de observación y salas de shock-room para emergencias.

También hay 14 consultorios programados, Hospital de Día y un centro de endoscopía.

Uno de los sectores más importantes es el área de diagnóstico por imágenes, equipada con tomógrafos, resonador magnético, mamógrafo digital, ecógrafos y una sala de hemodinamia con angiógrafo digital.

El primer piso concentra la actividad quirúrgica y los cuidados críticos. Allí funcionan cinco quirófanos generales y otros dos destinados a partos y procedimientos ambulatorios.

Además, el sanatorio incorporó salas TPR para trabajo de parto, parto y recuperación bajo modalidad de parto humanizado.

La Unidad de Cuidados Intensivos cuenta con sectores para adultos y pacientes pediátricos, con 32 habitaciones individuales y monitoreo permanente.

Un área completa para maternidad y neonatología

El segundo piso está destinado a maternidad y pediatría, con 40 habitaciones individuales y un servicio de neonatología preparado para distintos niveles de complejidad.

El área dispone de puestos de alta, media y baja complejidad, además de un box de aislamiento.

En el tercer piso funciona la internación clínica y quirúrgica para adultos, con 48 habitaciones individuales y sectores de apoyo médico.

“Queremos un Neuquén grande en salud”

El titular de Galeno, Julio Froameni, recordó que el proyecto comenzó hace varios años, cuando el crecimiento de Vaca Muerta todavía no tenía la dimensión actual.

“Sabíamos que nos estábamos instalando en el corazón energético del país”, sostuvo.

Y aseguró: “La Trinidad viene para resolver todo tipo de patologías, de baja, mediana o de alta complejidad, y de forma rápida”.

El empresario planteó además que el desafío ahora será consolidar un sistema sanitario acorde al crecimiento que atraviesa la provincia: “Debemos hacer una buena gestión para generar un Neuquén tan grande en salud como en energía”.

Tecnología y servicios integrados

El sanatorio fue construido con sistemas integrados para mejorar la seguridad del paciente y optimizar el funcionamiento interno.

Cuenta además con laboratorio central, laboratorio bacteriológico, farmacia interna y central de esterilización.

En la parte técnica, el edificio incorpora sistemas de ventilación mecánica, equipos centrales de aire acondicionado y una central térmica alimentada con paneles termosolares.

La inauguración marca una de las inversiones privadas más importantes en salud realizadas en Neuquén durante los últimos años y suma una nueva infraestructura en una provincia que continúa expandiendo su población, su actividad económica y su demanda sanitaria.