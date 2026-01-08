La política educativa de Neuquén sumó un nuevo respaldo clave. Este miércoles se firmó un convenio que garantiza un nuevo aporte privado al programa de Becas Gregorio Álvarez, una de las herramientas centrales de la provincia para acompañar las trayectorias educativas de miles de estudiantes.

El acuerdo fue rubricado por el gobernador Rolando Figueroa y autoridades de la empresa petrolera Phoenix Global Resources, que se incorpora nuevamente al plan provincial y confirma su continuidad como aliada del sistema educativo neuquino.

Un aporte que sostiene el programa

El convenio establece una contribución de 250.000 dólares para el ciclo 2026. Con este aporte, la empresa se convierte en la primera en sumarse este año al programa y reafirma su compromiso por tercer período consecutivo.

La participación del sector privado permite fortalecer un esquema de financiamiento que busca dar previsibilidad al programa y ampliar su alcance territorial, llegando a estudiantes de toda la provincia.

Becas abiertas y alcance provincial

Desde el gobierno provincial recordaron que el proceso de inscripción y reinscripción a las Becas Gregorio Álvarez para 2026 ya se encuentra abierto. El llamado está dirigido a estudiantes de distintos niveles educativos que residan en Neuquén.

El programa se destaca por su alcance federal dentro de la provincia, sin limitarse a zonas específicas, y por brindar acompañamiento sostenido a lo largo de las trayectorias educativas.

Educación, desarrollo y equidad

El Plan de Becas Gregorio Álvarez es considerado uno de los más importantes de la región. En el último año, alcanzó a alrededor de 20.000 beneficiarios y se financia a partir de aportes de empresas públicas, privadas e instituciones.

Su objetivo es garantizar el acceso a una educación de calidad, inclusiva y equitativa, fortaleciendo el desarrollo social y educativo en cada rincón de Neuquén.

Articulación con la industria

La firma del convenio refuerza una estrategia provincial que promueve la articulación entre el Estado y el sector productivo, en un contexto donde el desarrollo energético tiene impacto directo en la economía y en las políticas públicas.

Phoenix se suma así a otras empresas que ya acompañan el programa, consolidando una red de aportes que permite sostener y proyectar una política educativa de largo plazo.

Un programa que se consolida

Con nuevos convenios en marcha y el acompañamiento del sector privado, las Becas Gregorio Álvarez continúan posicionándose como una herramienta central para ampliar oportunidades, fortalecer el arraigo y brindar previsibilidad a miles de familias neuquinas.

El esquema apunta a sostener el crecimiento del programa y asegurar que el acceso a la educación siga siendo un eje estratégico del desarrollo provincial.