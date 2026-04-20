El mapa energético de Río Negro empieza a moverse. Esta vez no se trata de un anuncio más: el proyecto del gasoducto Tratayén–San Antonio Oeste entra en una etapa clave y abre el juego a la comunidad con una audiencia pública que puede marcar un antes y un después.

La cita ya tiene fecha y lugar. Será el 22 de mayo, desde las 9, en el gimnasio municipal “Sebastiana Antenao” de San Antonio Oeste. Ahí se pondrá sobre la mesa una obra que busca conectar el corazón de Vaca Muerta con la salida al mundo. No es un proyecto aislado. Es una pieza dentro de un engranaje mayor que apunta a transformar a Río Negro en un nodo energético nacional, donde el gas no solo se extrae, sino que se procesa y se exporta desde la costa atlántica.

En ese escenario, el gasoducto aparece como la arteria central. Su objetivo es claro: garantizar el abastecimiento para futuros desarrollos y abrir la puerta a nuevas inversiones. Traducido en territorio: más movimiento, más empleo y una economía que busca cambiar de escala.

Pero antes, hay un filtro obligatorio. La audiencia pública forma parte del proceso de evaluación de impacto ambiental y pone en juego algo más que un trámite: la posibilidad de que vecinos, organizaciones y actores locales hagan oír su voz.

Las personas interesadas en participar como oradores podrán inscribirse hasta 72 horas antes de la audiencia. Además, el formulario de inscripción, el Estudio de Impacto Ambiental y el expediente completo se encuentran disponibles en la página web de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, garantizando transparencia y acceso a la información pública: https://ambiente.rionegro.gov.ar/

Mientras tanto, la Secretaría de Ambiente ya salió al terreno. Equipos técnicos recorrieron distintos puntos de la traza proyectada para relevar condiciones y ajustar el análisis ambiental. La lupa está puesta en cada tramo.

El Gobierno provincial insiste en una idea: desarrollo con control. La convocatoria está abierta, la documentación disponible y el reloj ya empezó a correr. Lo que se defina en esa audiencia no será menor: puede ser el puntapié de una obra que promete reconfigurar el rol de Río Negro en la energía argentina.