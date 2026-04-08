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Miércoles 08 de Abril, Neuquén, Argentina
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Vaca Muerta Oil Sur

VMOS avanza en Allen: instalaron un domo clave en la megaobra del oleoducto

Con una maniobra de alta precisión, colocaron el techo geodésico de un tanque estratégico del proyecto Vaca Muerta Oil Sur. La obra refuerza el desarrollo energético y el empleo en Río Negro.

Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 14:06
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El nuevo hito se concretó en la Estación Cabecera Allen y forma parte de la megaobra que conectará la provincia con la exportación de petróleo.

Allen volvió a quedar en el centro de la escena energética con un avance clave del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS): se instaló el techo geodésico del tanque TK AG 007 en la Estación Cabecera del oleoducto, en una maniobra de alta complejidad que refuerza una obra estratégica para el desarrollo de Río Negro, el empleo y la proyección exportadora del país.

En ese marco, el montaje del domo de aluminio no fue un paso más. Se trató de una operación milimétrica que demandó una grúa de 600 toneladas, 32 puntos de soporte y el trabajo coordinado de más de 75 especialistas. La estructura, diseñada bajo estrictos estándares internacionales, fue construida por Tecnagent, montada por AESA y supervisada por YPF, en un despliegue que expone la magnitud técnica del proyecto.

Además, este nuevo componente no solo suma capacidad operativa, sino que también incorpora mejoras clave en materia de eficiencia y resguardo ambiental. El techo geodésico permitirá optimizar el funcionamiento del tanque y proteger su contenido, en línea con los parámetros técnicos que exige una obra de esta envergadura.

Por otra parte, este avance se suma a una serie de hitos que vienen marcando el ritmo sostenido del VMOS en territorio rionegrino. En las últimas semanas, también se registraron progresos en Punta Colorada y en el cruce del oleoducto por debajo del río Negro, consolidando un trazado que unirá Allen con la costa atlántica y posicionará a la provincia como una puerta clave para la exportación de energía.

En esa línea, el gobernador Alberto Weretilneck destacó el impacto de la obra y remarcó que no se trata de intervenciones aisladas. Según señaló, cada paso del VMOS forma parte de una planificación que busca consolidar una nueva etapa productiva, con generación de empleo, movimiento económico y desarrollo regional.

Finalmente, el avance del VMOS también está atravesado por exigentes controles técnicos y ambientales, con estándares orientados a garantizar seguridad y previsibilidad en cada etapa. 

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