Villa Pehuenia se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, que se desarrollará del viernes 1 al domingo 3 de mayo, con una agenda cargada de actividades que invitan a disfrutar la gastronomía regional en todas sus formas. El evento abrirá sus puertas al público el viernes de 12 a 00, el sábado de 10 a 00 y el domingo de 10 a 17.

A partir de la primera jornada el Espacio de Formación Gastronómica comienza con la elaboración de la “Torta de las 20 ediciones” a las 11, una creación que se desarrollará durante todo el fin de semana junto al cocinero Nahuel Salas. A las 12 se realizará un taller de producción orgánica de vegetales con Estefanía Ferrari, seguido a las 13 por un taller de elaboración de embutidos con Martín Mosqueira y Christian Itcovici. En paralelo, desde las 14 en la terraza del patio de cocina regional, los más chicos podrán participar de “Kocinerito’s por un día” junto a Juan Solorza.

Durante el mismo viernes las clases magistrales reunirán a estudiantes de gastronomía de distintas instituciones y referentes de toda la Patagonia en el segmento “Cocina la Patagonia”, que incluirá presentaciones de La Pampa a las 15, Río Negro a las 16.15, Tierra del Fuego a las 17.30, Chubut a las 18.15, Santa Cruz a las 19.30 y Chile a las 20.45. La música también será protagonista con DJ Fran Gosetti desde las 17 en el patio regional, y espectáculos en el patio gourmet desde las 20 con Runa, Matías Hermosilla y Trawün, y Guille Quiroz.

El sábado tendrá una actividad especial para los fanáticos de los quesos

2 de mayo continuará la actividad desde las 11 en el auditorio con el taller laboratorio “Cómo transformar productos del territorio en valor gastronómico, cultural y económico”, a cargo de Juani Gerardi. A las 12 se desarrollará “Sabores en Desafío: Especial Quesos”, con la participación de 20 productores, 20 cocineros y la coordinación de Mauricio Couly junto a la Asociación Latinoamericana de Queseros Artesanos, en una propuesta interactiva donde el público elegirá a los ganadores.

Por la tarde, volverá el espacio para infancias con “Kocinerito’s por un día” a las 14, mientras que las clases magistrales darán lugar a “Cocina Argentina” con representantes de Salta a las 14, Mendoza a las 15.15, Córdoba a las 16.30, Chaco a las 17.45, la participación de Dolly Irigoyen a las 19 como madrina del evento, y el cierre a las 20.15 con Neuquén a cargo de Pablo Buzzo junto a referentes patagónicos. La jornada se completará con DJ Fran Gosetti desde las 17 y shows musicales en el patio gourmet desde las 21 con Nenes de Antes y a las 22 con Blues del Garage.

El domingo 3 de mayo, desde las 12, el patio gourmet recibirá la presentación especial del grupo de danzas folklóricas Aifin Purrum de Villa Pehuenia Moquehue. A las 13, la “Fiesta de Sabores” reunirá a cocineros y cocineras en la terraza del sello de distinción de la gastronomía neuquina, donde se elaborarán más de 20 platos con productos regionales. A las 14 se presentará la torta aniversario por los 20 años de la fiesta, con degustación abierta al público, y a las 15 se realizará el esperado sorteo del Toyota Yaris, marcando el cierre de esta edición.

La historia de Pablo Buzzo está profundamente ligada a la Fiesta del Chef Patagónico

En evento, según él mismo, forma parte de su “ADN”. Desde sus comienzos, hace más de 20 años, Buzzo acompañó el crecimiento de esta celebración gastronómica, participando con el mismo entusiasmo de la primera vez: con emoción, nervios y el deseo de reencontrarse con colegas y amigos.

Originario de San Martín de los Andes, Buzzo se consolidó como chef, empresario y embajador de la gastronomía neuquina. Su vínculo con la cocina nace desde la infancia, influenciado por su familia: una madre cocinera, una abuela apasionada y un padre amante de la buena comida. Aunque al principio no sentía una fuerte vocación, terminó “respirando” ese mundo que luego lo definiría.

A lo largo de los años, no solo fue testigo sino también protagonista del crecimiento del festival, impulsado inicialmente junto a Sebastián Mazzuchelli. Destaca que el éxito del evento radica en el trabajo colectivo de toda una comunidad que logra reinventarse en cada edición, convocando a cocineros de toda la Patagonia y el país.