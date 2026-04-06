Villa Pehuenia - Moquehue se prepara para la Fiesta Nacional del Chef Patagónico reafirma su identidad como un verdadero mapa vivo de la cocina argentina, donde los sabores recorren el país de punta a punta. Estarán presentes cocinas de La Pampa, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz y Neuquén, junto a la fuerza del norte con Salta y Chaco, el aporte cuyano de Mendoza, la tradición de Córdoba y la integración internacional con Chile, consolidando una propuesta que trasciende fronteras y construye territorio desde la gastronomía.

Este recorrido estará protagonizado por referentes de la cocina como Leo Hernández (La Pampa), Luis Bernal (Tierra del Fuego), Gustavo Rapretti (Chubut), Guillermo Vergara (Santa Cruz), Pablo Buzzo (Neuquén), Tupac Guantay (Salta), Juan Cruz Galeto (Córdoba) y Alina Ruiz (Chaco), entre otros, quienes compartirán escenario con nuevas generaciones de cocineros.

En ese cruce de saberes, la Fiesta vuelve a apostar fuerte al futuro, en cada clase participarán estudiantes de gastronomía, convirtiendo cada instancia en un verdadero semillero gastronómico patagónico. Jóvenes de la Tecnicatura de Zapala, de la Escuela de Cocineros Patagónicos, y estudiantes de gastronomía de Bariloche, serán protagonistas activos de cada preparación, integrándose a las cocinas en vivo y formándose junto a chefs de todo el país.

Como símbolo de esta edición histórica, se llevará adelante la elaboración de la Torta Aniversario por las 20 ediciones en una creación colectiva que representa el recorrido, la identidad y el crecimiento de la Fiesta.

Esta edición aniversario organizada por la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue, reafirma el rol del evento como plataforma de valorización de los productos regionales, la cocina con identidad y el desarrollo del turismo gastronómico como motor económico y cultural.

Una fiesta que trae felicidad

La Fiesta sortea un Toyota Yaris 0km el domingo 3 de mayo en el auditorio principal del evento. El valor del número es de $40.000 y se puede comprar desde todo el país al whatsapp 2942-517777. Esta acción conjunta con IJAN y el BPN le da otro sabor al evento que congrega a miles de visitantes en el fin de semana largo.

ESPACIOS PARA VIVIR LA EXPERIENCIA GASTRONÓMICA

Desde las 12 hs del viernes 1ro de mayo y hasta las 17 hs del domingo 3, la Fiesta despliega múltiples espacios que integran gastronomía, producción, cultura y entretenimiento:

Los patios gastronómicos son el corazón de la Fiesta y los grandes protagonistas de la experiencia. El Patio de Cocina Gourmet se consolida como el punto de encuentro central, donde cada mediodía y cada noche se viven los momentos más convocantes, con platos elaborados, cervezas artesanales y coctelería regional. El Patio de Delicias de la Cordillera invita a una pausa dulce con propuestas de pastelería, postres, helados artesanales, cafetería y tés. El Patio de Cocina Regional pone en valor la tradición con la cocina al fuego y sabores auténticos de la Patagonia. Y la Terraza del Sello de Distinción de la Gastronomía Neuquina reúne a referentes provinciales y nacionales, destacando la identidad y la proyección de la cocina neuquina.

El Paseo de Artesanías y Producción, es un espacio que pone en valor el trabajo local a través de piezas únicas que fusionan arte, identidad y cultura gastronómica. Y junto al Mercado de Productores, se suma un punto de encuentro más con los sabores del territorio, donde se destacan productos regionales de alta calidad y el vínculo directo con quienes los elaboran.

Shows musicales y artísticos tienen sus espacios en todo el evento. Con artistas regionales y cancioneros populares, la música acompaña cada momento junto a la gastronomía.

Las Clases Magistrales de Cocina, nadie se las quiere perder! Se dictan en el auditorio principal del evento, con una capacidad para 400 personas, donde se desarrollan demostraciones en vivo de la mano de reconocidos cocineros y cocineras patagónicos, de todo el país y de cada una de las regiones de Neuquén. La grilla de clases marca el ritmo de la Fiesta, que en sus 20 ediciones promete ser inolvidable.

El público podrá disfrutar de lo mejor de la gastronomía en cómodos espacios y con el más lindo paisaje otoñal. Para que no te pierdas nada, en la fiesta podes usar todos los medios de pago.

20 ediciones que consolidan un destino

A lo largo de sus 20 ediciones, la Fiesta Nacional del Chef Patagónico se ha consolidado como un símbolo de integración regional, promoción del territorio y fortalecimiento de la identidad cultural, posicionando a Villa Pehuenia Moquehue como un destino gastronómico de referencia.

Reconocida por Ley Provincial N° 3.093 como Capital de la Gastronomía Neuquina, Villa Pehuenia Moquehue se consolida como epicentro de la cocina patagónica, proyectando su identidad a nivel nacional e internacional.

Información del evento: Año de creación: 2005. Capital de la Gastronomía Neuquina: Villa Pehuenia Moquehue es declarada como “Capital de la Gastronomía Neuquina” en el año 2018 a través de la Ley Provincial Nº 3093 de la Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén, en reconocimiento a la trayectoria gastronómica y por su Festival del Chef Patagónico. Jerarquía Nacional: En el año 2022, luego de la edición Nº 16, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación le otorga al evento el rango de Fiesta Nacional. 1ra Edición como Fiesta Nacional del Chef Patagónico: año 2023. Año 2026: 20º Edición del Festival del Chef Patagónico y 4ta edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico.

Organiza: Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue

Contacto:

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