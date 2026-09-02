Una familia de Junín de los Andes se llevó una particular sorpresa cuando su gato regresó a la vivienda con una pequeña liebre en la boca. Ante la situación, decidieron actuar rápidamente para proteger al animal silvestre y se comunicaron con personal especializado.

En lugar de intentar liberarla por sus propios medios o conservarla en la casa, la familia dio aviso a Fauna para que pudiera evaluar el estado de la cría y determinar cómo proceder.

Personal de Fauna intervino en el rescate

Luego de recibir el aviso, integrantes del área de Fauna de San Martín de los Andes se acercaron hasta el domicilio y retiraron a la cría de liebre.

El animal fue trasladado a un espacio seguro, donde quedó bajo resguardo para recibir la atención correspondiente.

Desde Fauna valoraron especialmente la decisión de la familia de pedir asistencia y no intervenir directamente, ya que ante el hallazgo de fauna silvestre se recomienda recurrir a personal especializado.

La cría de liebre quedó fuera de peligro de inmediato, luego de ser retirada de la vivienda y puesta bajo cuidado.