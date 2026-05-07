El geólogo e investigador del CONICET Andrés Folguera lanzó una fuerte advertencia sobre el estado del volcán Domuyo, en el norte de Neuquén, al afirmar que “se está inflando a grandes velocidades”.

Según explicó, el Domuyo presenta deformaciones milimétricas del terreno año tras año, un fenómeno asociado a presión subterránea y movimiento de fluidos calientes en profundidad.

“Exactamente como un grano con pus”, aseguró Folguera al intentar explicar cómo el suelo puede hincharse lentamente antes de un evento volcánico, ante las consultas del programa "No preguntes por Rusia".

La declaración fue realizada durante una entrevista en el programa “No preguntes por Rusia”, conducido por Mario Pergolini, donde el especialista habló sobre fenómenos geológicos extremos, supervolcanes y riesgos naturales poco discutidos en Argentina.

Qué está pasando en el Domuyo

El Domuyo está ubicado en el norte neuquino y es considerado uno de los sistemas volcánicos más complejos de Argentina. Aunque no registra una erupción reciente, científicos monitorean desde hace años cambios en la superficie y actividad geotérmica.

Folguera aseguró que el volcán “probablemente sea de las erupciones volcánicas más traumáticas que pudiéramos tener en el país” y remarcó que todavía existe poco conocimiento público sobre su comportamiento.

El especialista sostuvo que el proceso de “inflación” implica que sectores del terreno comienzan a elevarse lentamente debido a acumulación de presión interna.

Un riesgo geológico poco discutido en Argentina

Durante la entrevista, el investigador cuestionó la falta de debate sobre amenazas naturales en el país.

Mencionó deslizamientos de cerros, fallas activas y potencial sísmico incluso en zonas alejadas de la cordillera. También señaló que muchas veces los problemas de largo plazo quedan relegados frente a urgencias económicas y políticas.

“Vivimos preocupados por cuestiones reales, pero momentáneas. Hablamos muy poco de estos temas”, sostuvo.

Para Folguera, el problema no es únicamente científico: también tiene impacto urbano, ambiental y social, especialmente en regiones donde existen ciudades cercanas a áreas volcánicas o sísmicas.

¿Puede explotar el Domuyo?

Por ahora, no existe una alerta oficial de erupción inminente sobre el Domuyo. Sin embargo, el monitoreo científico busca detectar cualquier cambio significativo en deformaciones del terreno, actividad sísmica o emisiones de gases.

Los volcanes activos pueden permanecer décadas o siglos sin erupcionar, pero los procesos internos suelen dejar señales previas que los investigadores analizan permanentemente.

En ese contexto, Folguera remarcó la necesidad de fortalecer los estudios geológicos y la vigilancia sobre sistemas volcánicos argentinos.

Qué sigue ahora

Actualmente, distintos organismos científicos continúan observando el comportamiento del Domuyo y otros sistemas volcánicos de la región andina.

La preocupación de los especialistas no apunta a generar alarma inmediata, sino a mejorar el monitoreo y la preparación frente a fenómenos naturales que pueden tener impacto regional.