En los últimos días se conoció la situación de una familia que actualmente tiene a sus dos hijas recién nacidas internadas en el Hospital Castro Rendón, ya que nacieron prematuras. Permanecen internadas en Neonatología desde hace 3 meses porque nacieron con un kilo 950 gramos.

La familia estaba pidiendo donaciones y asistencia, ya que deberán alojarse en la capital con las bebas por la dificultad y el riesgo de volver al paraje de Loncopué donde viven. Además sus otros cinco hijos han quedado en el campo, asistiendo a clases y cuidando a los animales.

La asistencia del gobierno

A partir de esto, el Gobierno provincial, a través del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, activó un acompañamiento integral mediante equipos territoriales y asistencia directa para la familia criancera.

Desde el ministerio informaron que ya se encuentran interviniendo en la situación a través de la delegación de Chos Malal, con presencia tanto en el hospital donde permanecen internadas las bebés, como en el territorio donde reside la familia.

“Estamos interviniendo en la situación. El equipo de la delegación de Chos Malal se encuentra trabajando y acompañando a la familia, especialmente a los hijos que permanecen en la localidad, en el paraje donde residen, brindando asistencia desde el equipo territorial”, explicó la secretaria de Desarrollo Humano, Miryan Abojer.

Además, detalló que los equipos del ministerio se acercaron al hospital para mantener contacto directo con los padres, conocer de cerca las necesidades y acompañar durante este proceso. “Nos acercamos al hospital para conversar con los padres, ponernos a disposición y conocer de cerca la situación, acompañándolos de manera integral hasta que las bebés puedan recibir el alta”, agregó.

La familia había realizado un pedido solidario por redes que rápidamente se había difundido, junto a un alias, para donar pañales y poder brindarles un alojamiento a ellos y sus hijas cuando sean dadas de alta.