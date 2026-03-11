El gremio docente Unter resolvió suspender el paro previsto para el viernes 13 de marzo en Río Negro. La medida se adoptó tras la convocatoria del Gobierno provincial para retomar la paritaria salarial ese mismo día. El plenario virtual de secretarios generales resolvió por mayoría postergar la medida de fuerza y asistir a la negociación, aunque el sindicato advirtió que si no hay una propuesta salarial concreta podría avanzar nuevamente con el plan de lucha.

Luego de una jornada intensa de debate interno dentro del sindicato. El gobernador Alberto Weretilneck se los había adelantado a los representantes de UnTER el pasado sábado y la convocatoria a paritaria se hizo desde Secretaría de Trabajo y cayó en un momento clave, ya que el paro estaba confirmado para este viernes. Frente a ese escenario, la secretaria general de Unter, Laura Ortiz, convocó a un plenario virtual con las conducciones de las seccionales para definir si se mantenía o se levantaba la medida.

Sin embargo, la discusión no fue sencilla. El último Congreso del gremio había fijado como plazo máximo este miércoles 11 para recibir una convocatoria formal a paritaria. El Gobierno, en cambio, decidió llamar a negociar dos días después, lo que generó malestar en varios sectores del sindicato. Por ese motivo, algunas seccionales plantearon que debía sostenerse el paro como forma de presión.

Además, desde el propio Gobierno provincial trascendió que la paritaria podría cancelarse si el gremio ratificaba la medida de fuerza, lo que terminó inclinando la balanza dentro del plenario. Con ese escenario sobre la mesa, la conducción sindical debatió durante varias horas y finalmente, antes de las 15, resolvió postergar el paro del viernes para asistir a la mesa salarial.

En ese contexto, la Unter dejó en claro que la suspensión del paro no implica un retroceso en el reclamo salarial. Por el contrario, el sindicato advirtió que espera una propuesta concreta en la reunión paritaria. En caso de que no haya una oferta que mejore los ingresos docentes, la conducción anticipó que podría reactivarse el plan de lucha.

Por otra parte, el gremio explicó que si el Gobierno presenta una propuesta que responda a los reclamos principales, se convocará a un nuevo Congreso provincial el miércoles 18 de marzo, donde los delegados de toda la provincia analizarán la oferta y decidirán los pasos a seguir.

Mientras tanto, la tensión salarial sigue intacta. Unter exige que el salario inicial docente llegue a los 2 millones de pesos, una cifra muy por encima de la última propuesta oficial. La oferta del Gobierno incluía una suba para el período enero-abril basada en una fórmula mixta entre el índice de precios nacional y el de Viedma, además de una compensación de 250 mil pesos a pagar en dos cuotas durante 2025, propuesta que fue rechazada por el gremio.

Asimismo, el conflicto ya dejó varias jornadas sin clases en lo que va del año. Los docentes realizaron cuatro días de paro desde febrero, comenzando el 18 en el inicio del ciclo lectivo del período RIE. Luego siguieron 48 horas de huelga el 2 y 3 de marzo, coincidiendo con el arranque del período común, y más recientemente otro paro el lunes 9 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Con este escenario, la negociación salarial vuelve a quedar en el centro de la escena. Por ahora, el paro del viernes quedó en pausa y las clases se dictarán con normalidad en Río Negro, pero la pulseada entre el Gobierno y el gremio docente está lejos de terminar.