La Secretaría de Vivienda y Hábitat y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS) firmaron un convenio con el Banco Provincia del Neuquén (BPN) para fortalecer la implementación de las nuevas líneas de créditos hipotecarios que el gobierno provincial lanzará este viernes en el marco del programa Neuquén Habita.

El acuerdo establece que el BPN asumirá el análisis de riesgo crediticio de los postulantes y la administración de pagos y cobranzas, mientras que la ADUS continuará a cargo de la evaluación de requisitos y la selección de beneficiarios. La iniciativa apunta a mejorar la eficiencia técnica y financiera del sistema de créditos destinados a construcción, ampliación y refacción de viviendas.

Según informaron oficialmente, el esquema busca garantizar mayor transparencia, sustentabilidad y capacidad de recupero de fondos, con el objetivo de sostener nuevas soluciones habitacionales para familias neuquinas.

El rol del BPN en los nuevos créditos hipotecarios

A partir del convenio, el Banco Provincia del Neuquén aportará su estructura técnica para realizar el análisis financiero de quienes se postulen a las líneas crediticias.

Además, será responsable del desembolso de los fondos y del posterior cobro de cuotas, centralizando el circuito administrativo y financiero del programa.

Desde el gobierno provincial remarcaron que esta intervención permitirá profesionalizar el sistema de recupero y darle mayor previsibilidad al funcionamiento de los créditos.

Cómo funcionará el esquema de selección de beneficiarios

Mientras el BPN administrará la operatoria financiera, la ADUS conservará la facultad de establecer normas reglamentarias, analizar la documentación y definir qué familias accederán a los créditos.

Entre los requisitos establecidos aparece la inscripción en el Ru.Pro.Vi y la titularidad del inmueble donde se realizará la obra.

Las autoridades señalaron que la selección se realizará en función de prioridades territoriales definidas dentro del programa Neuquén Habita.

Un sistema pensado para sostener nuevas soluciones habitacionales

Uno de los puntos centrales del convenio es la creación de un “círculo virtuoso” de financiamiento.

La lógica del esquema apunta a que el recupero de cuotas permita reinvertir recursos en futuros créditos para más familias. Para eso, el gobierno considera clave el control técnico y financiero del BPN.

En términos prácticos, el objetivo es evitar demoras administrativas, reducir riesgos de mora y garantizar que los fondos lleguen de manera directa a quienes cumplan con las condiciones exigidas.

¿Quiénes participaron de la firma?

Del acto participaron la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio; el presidente del IPVU-ADUS, Pablo Dietrich; el presidente del BPN, Claudio Gabriel Bosco; el gerente general del banco, Guillermo Pons; el gerente ejecutivo comercial, Guillermo Seisdedos; y la síndica del banco, Ramona Parada Riquelme.

Qué impacto puede tener el programa Neuquén Habita

El lanzamiento de estas líneas crediticias ocurre en un contexto de fuerte demanda habitacional y dificultades de acceso al financiamiento privado para construcción o refacción.

En ese escenario, el gobierno provincial apuesta a un modelo mixto donde el Estado define prioridades sociales y el banco provincial aporta capacidad técnica y financiera.

El desafío será sostener el recupero de cuotas y evitar que el sistema pierda capacidad de financiamiento con el tiempo.