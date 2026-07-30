Jorge Tobares, sobre la propuesta: “Es la paritaria de mayor protección hacia los trabajadores a nivel nacional”

El Gobierno de la provincia les presentó este jueves una nueva propuesta salarial a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Neuquina de Agentes Viales Provinciales (Unavp) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN). Al término de la ronda de reuniones con los gremios, el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares destacó que "es la paritaria de mayor protección hacia los trabajadores a nivel nacional”.

“(La propuesta salarial) está estructurada sobre la base de garantizarle una previsibilidad al trabajador y a su familia, y fundamentalmente también sobre la previsibilidad financiera de la provincia”, señaló Tobares en diálogo con la prensa. El funcionario provincial puntualizó que desde el Gobierno buscan "dar continuidad a todos los servicios administrativos para que cada una de las dependencias brinde los servicios que la ciudadanía merece".

Luego de que las tres entidades que participaron de la reunión se llevaran una nueva propuesta, Tobares explicó que ésta será analizada por los gremios. “Estamos ahora esperando que hagan una evaluación en sus respectivas asambleas. A la brevedad, nos harán una devolución”, indicó el ministro de Rolando Figueroa al tiempo que destacó que esperan poder cerrar una paritaria proyectada al mes de julio de 2027 inclusive.

Neuquén, por encima de la media nacional

Tobares remarcó en qué se diferencia la Provincia de las otras jurisdicciones de la Argentina. “Neuquén sigue siendo una de las provincias que ha logrado sostener durante la paritaria 2025, 2026 y ahora lo proyectamos de cara a 2027, el IPC como criterio de actualización automático. Una variable que no se aplica en el resto de las provincias”.

Por su parte, la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano detalló que “en octubre volvemos a pagar el IPC ponderado, que es la propuesta que estamos haciendo y que se aplicaría a todos los empleados estatales; en noviembre se tomarían los sueldos de octubre, con el IPC ajustado hasta esa fecha, se le aplicaría un 4% de incremento, y en enero, que es el próximo ajuste trimestral, se le aplicaría al sueldo de noviembre que tiene el IPC ponderado del trimestre anterior, más ese 4%, el IPC del trimestre octubre-diciembre, más un 3%”.

Qué contempla la propuesta de Neuquén a los gremios

La oferta de la Provincia prevé mantener el mecanismo de actualización de los salarios por Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde julio de 2026 hasta junio de 2027. Establece que las actualizaciones se realizarán de manera trimestral, tomando como referencia un IPC ponderado entre el índice provincial y el nacional.

La oferta incorpora dos incrementos salariales: uno del 4 por ciento en los haberes de noviembre de 2026, y otro del 3 por ciento en enero de 2027. También incluye el pago de dos sumas extraordinarias no remunerativas y no bonificables por un total de 890 mil pesos: 410 mil pesos a abonarse durante la segunda quincena del mes de septiembre de 2026; y 480 mil pesos a abonarse durante la segunda quincena del mes de enero de 2027. Ambos bonos serán extensivos al sector pasivo en las proporciones previstas por la ley.

En relación a las asignaciones familiares figura en el acta la propuesta de continuar actualizando por IPC ponderado los importes de las asignaciones familiares establecidas en el Decreto Nº 418/22, de acuerdo con la periodicidad, metodología y condiciones previstas en los acuerdos salariales vigentes.

Otros puntos de la oferta de Neuquén

La propuesta del gobierno provincial también contempla la continuidad del pago de la compensación por ropa de trabajo en dos cuotas durante el período comprendido entre julio de 2026 y junio de 2027, manteniendo el mecanismo de actualización por IPC ponderado.

Asimismo, sobre el ítem de la compensación por ropa de trabajo se detalló: dar continuidad al pago de la compensación por ropa de trabajo en dos cuotas para el período en tratamiento (de julio de 2026 a junio de 2027), manteniendo el mecanismo de actualización por la variación del IPC ponderado, considerando para el primer pago del año 2027 la recomposición del 7 por ciento propuesta en el punto anterior.

Los trabajadores contemplados en el presente concepto serán aquellos encuadrados en las leyes números 3475 (Obras Públicas), 3546 (Registro Civil), 3077, 3215, 3326 (Optic), 3373, 3548 (Trib. Ctas.), 3549 (IPVU-ADUS), 3487 (Aux. Servicio), 3476 (Salud), 3524 (Eproten), 3523 (RTN) y 3543 (Sub. Trabajo). Quedan excluidos de la presente compensación las trabajadoras y los trabajadores de Cippa, EPEN, EPAS e ISSN y aquellos que eventualmente pudieran haberla recibido.

Para los trabajadores encuadrados en la Ley 3595 (Rentas), percibirán el monto correspondiente al 2026, quedando exceptuados de las percepciones del 2027.

Respecto de las trabajadoras y los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo aprobado por Ley N.º 3524 (Eproten), modalidad de temporada, la percepción de las cuotas correspondientes se efectuará conforme las condiciones de actividad y los períodos de prestación previstos para cada temporada.

La percepción se efectuará conforme la variación del IPC ponderado y/o la normativa que se dicte a tal efecto.

Se deja de manifiesto que los puntos acordados hasta aquí serán extensivos a los municipios sin coparticipación y a las Comisiones de Fomento.

Sobre el salario líquido mínimo la propuesta plantea asegurar, a partir del mes de agosto de 2026, un salario líquido mínimo para los trabajadores encuadrados en las Leyes 3475 (Obras Públicas), 3546 (Registro Civil), 3077, 3215, 3519 (EPAS), 3547 (EPEN), 3326 (Optic), 3548 (Tribunal de Cuentas), 3549 (IPVU-ADUS), 3487 (Aux. Servicio), 3476 (Salud), 3395 (Rentas), 3524 (Eproten), 3523 (RTN), 3543 (Trabajo) y 3373 (excluidos los Anexos II y III de dicha Ley), que revistan una carga horaria mínima de treinta y cinco (35) horas semanales, de $1.560.000 de bolsillo, luego de practicadas las deducciones de ley correspondientes a aportes jubilatorios, asistenciales y seguro de vida obligatorio, calculado sobre los conceptos normales y habituales, sin considerar la actividad extraordinaria.

A los fines de determinar la diferencia necesaria para alcanzar dicho importe, se considerarán las remuneraciones vigentes al momento de su efectiva implementación, incluidas las modificaciones salariales de carácter general o sectorial que hubieren sido acordadas o aprobadas hasta esa fecha.

La diferencia resultante será de naturaleza remunerativa y no bonificable, no será absorbida por futuros incrementos salariales ni será alcanzada por el mecanismo de actualización salarial por IPC propuesto en el punto 1 de la presente.

Además, el acta de la propuesta refiere en relación a los temas sectoriales enunciados en la reunión anterior, que se conformarán las Mesas Técnicas correspondientes a fin de dar resolución a los planteos efectuados.

Quiénes participaron de las reuniones paritarias de este jueves

De los tres encuentros participaron, en representación del Poder Ejecutivo Provincial, el ministro Tobares; la secretaria Pogliano; el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González López; el subsecretario de Gobierno, Juan Grandi; y la directora superior de Relaciones Laborales de la subsecretaría de Recursos Humanos, Natalia Puppio.

En la primera reunión, por ATE asistieron Carlos Quintriqueo, María José García Crespo, Andrea Gatica, Mario Sepúlveda y Juan Millapán. En la segunda, estuvieron presentes por Unavp Carlos Roselli, Victoria Núñez y Claudia Quintero. En el tercer encuentro, estuvieron por UPCN, Edgardo Oñate, Fabricio Martínez, Héctor Riquelme, Carla Delgadillo, María Ester Gómez, Alejandra Sandoval, María Najul, José Luis Tapia, Karina Gómez, Néstor Bustamante y Juan Azua.