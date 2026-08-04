El Gobierno de Neuquén continúa firme en su política de tolerancia cero contra los casos de corrupción y los ñoquis que faltan a su trabajo en el ámbito de la Administración Pública.

En este sentido, se confirmó en las últimas horas que el Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa echó a dos trabajadores estatales que incurrieron en faltas graves contra el Estado.

El primero de ellos es Rubén Luis Reta, quien se desempeñaba como empleado de la planta permanente de la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia.

Según informaron desde el Gobierno, se le endilgó abandono de cargo por faltar de manera injustificada a su trabajo entre los días 4 y 30 de abril, 2 de mayo al 14 de junio, 18 y 19 de junio y 24 al 28 de junio, todo en el año 2024.

El Ejecutivo neuquino investigará si cobró en los días no trabajados y, si así fuera, iniciará las acciones correspondientes para recuperar ese dinero.

Por otro lado, el Gobierno despidió al agente de la Policía Esteban Pomo por acumular 75 días de arresto por sanciones disciplinarias.

Puntualmente, la Policía solicitó la destitución por cesantía, debido a que -según consta en documentación oficial- el ahora exefectivo acumuló un total 75 días de arresto policial a raíz de múltiples sanciones disciplinarias, en el período comprendido entre el 18 de junio y el 19 de noviembre de 2025.





