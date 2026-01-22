Este martes por la tarde, los servicios de emergencia de Senillosa concretaron su primer rescate del año y de la temporada, en aguas del río Limay.

Según informó la Municipalidad, estuvo a cargo de Defensa Civil de la localidad neuquina, quienes por la tarde rescataron a seis jóvenes en el sector de La Balsa. Indicaron que los asistidos habían intentado cruzar a nado, pero el cansancio y la correntada les impidió continuar, provocando que la actividad se vuelva peligrosa.

En el momento en que notaron que ya estaban cansados y lejos de la orilla, se activó un operativo desde el puesto fijo ubicado en el camping municipal Los Mimbres, donde el personal de Defensa Civil acudió rápidamente con una embarcación.

A partir de esto lograron trasladarlos de regreso a la orilla en buen estado y sin necesidad de atención médica.

Desde el Municipio aprovecharon para agradecer y destacar el compromiso y la labor preventiva de Defensa Civil, que trabaja todos los días para cuidar a vecinos y visitantes durante la temporada de verano.

Además recuerdan la importancia de respetar las recomendaciones de seguridad y actuar con responsabilidad en zonas de río. Durante la temporada ya se han realizado cientos de rescates en los balnearios neuquinos, además de lamentar muertes por ahogamiento y desapariciones en el agua.