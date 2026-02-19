EPAS incrementó su capacidad de bombeo en un 30% sobre el Río Limay

Con la presencia del secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, y del presidente del EPAS, Gustavo Hernández, se llevó a cabo la instalación de un nuevo equipo de bombeo sobre el Río Limay, destinado a reforzar el suministro de agua potable en el sector oeste de la capital neuquina.



Las tareas se desarrollaron en el sector de calle Anaya y forman parte de un programa de fortalecimiento y refuncionalización de los sistemas de bombeo ubicados sobre el Río Limay, la segunda fuente de abastecimiento de agua potable más importante de la ciudad, que actualmente aporta alrededor del 20% del total producido.



La actual gestión de Gobierno impulsa una política sostenida para revertir el déficit histórico en infraestructura sanitaria, producto de años de falta de inversión. En este marco, se ejecuta un programa intensivo de modernización y fortalecimiento de los establecimientos del EPAS, junto con la concreción de obras históricas de agua potable y saneamiento en toda la Provincia.



Al finalizar la jornada, el gerente de Producción de Agua Potable del EPAS, Luciano Bautista, destacó el trabajo realizado: “Este montaje es complejo por las dimensiones del equipamiento y es llevado adelante por personal propio del organismo, altamente capacitado para ejecutar este tipo de tareas”.



Por su parte, el presidente del EPAS, Gustavo Hernández, señaló: “Esta es la octava bomba que se instala sobre el Río Limay, una clara decisión de Gobierno para reforzar los sistemas de abastecimiento. Es el modelo neuquino en acción, con empresas públicas activas garantizando infraestructura básica”.



Finalmente, el secretario de Ambiente y Recursos Naturales, Hipólito Salvatori, subrayó: “Estamos atravesando la crisis hídrica más importante de los últimos 100 años, en una provincia que sigue creciendo. El EPAS, como empresa pública provincial, responde reforzando los sistemas con inversión del tesoro provincial y personal propio.



