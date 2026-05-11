Neuquén: avanza el proyecto de 42 viviendas tras la apertura de ofertas

El gobernador Rolando Figueroa presidió este lunes el acto de apertura de sobres de la licitación para construir 42 viviendas en la ciudad de Neuquén. Las unidades habitacionales se ejecutarán en el sector Cuenca XV Intermedia y forman parte del plan Neuquén Habita. Cuatro empresas presentaron sus propuestas para ejecutar los trabajos.

La licitación se realizó a través del ministerio de Infraestructura y la Agencia de Desarrollo Urbano Sustentable (ADUS). Estas viviendas forman parte de un total de 324 nuevos hogares ejecutados en el sector oeste de la ciudad, consolidando el desarrollo urbano del área y ampliando el acceso a soluciones habitacionales para más familias neuquinas.

Esta obra se suma a los esfuerzos de la provincia por reactivar la obra pública con recursos propios y mediante esquemas de financiamiento transparentes, consolidando un sistema solidario que permita a más familias neuquinas acceder al sueño de la casa propia.

La licitación contempla la construcción integral de 42 viviendas de 59 metros cuadrados, junto con la ejecución de las conexiones domiciliarias a las redes de agua potable, cloacas y electricidad, además de la provisión de gabinetes para gas envasado. El diseño de las unidades y su implantación en el barrio buscan fortalecer el tejido urbano en el noroeste de la ciudad, asegurando condiciones óptimas de habitabilidad en una zona de constante expansión.

En el acto, la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi destacó que se trata de la primera licitación de viviendas para el sector Z1 de cuatro que se realizarán esta semana. Dijo que en ninguna provincia “está pasando lo que está sucediendo en Neuquén”.

“Estas viviendas para el Z1 forman parte de un programa mucho más grande, mucho más ambicioso, que es el Neuquén Habita, que busca dar respuestas y soluciones a las particularidades de cada región, de cada localidad, y de cada neuquino y neuquina”, aseveró.

Remarcó que, a partir de Neuquén Habita, “estamos ya consiguiendo y superando las 21.000 soluciones habitacionales durante este 2026”. “Aparte estamos sumando lo que anunciamos el viernes pasado, que es una nueva línea de créditos para la construcción, para viviendas nuevas, pero también para ampliar y refaccionar las existentes”, añadió.

“Estas viviendas para el Z1 forman parte de un programa mucho más grande, mucho más ambicioso, que es el Neuquén Habita, que busca dar respuestas y soluciones a las particularidades de cada región, de cada localidad, y de cada neuquino y neuquina”, aseveró Tanya Bertoldi.

Bertoldi aseguró que desde el Estado -tanto provincial como municipal- “miramos las necesidades y a cada neuquino y neuquina de forma integral”. Además, destacó el “trabajo articulado” entre la Provincia, el municipio y las cooperativas, en este caso el MTD.

“Queremos que el barrio se desarrolle con una comisaría, un CPEM, una EPET, con las tres obras que van a empezar en breve, y con las obras de asfalto que recién hace unas semanas atrás inaugurábamos junto a Mariano (Gaido, intendente de la ciudad de Neuquén)”, indicó la ministra.

Afirmó que “no sólo queremos buscar una solución habitacional, sino que queremos dinamizar las economías locales, que los neuquinos compren los materiales en los corralones de las ciudades, que se genere trabajo, que se contrate a los profesionales neuquinos y, de esta manera, lograr el Neuquén que tanto queremos y deseamos”.

“Por eso seguimos ejecutando viviendas y estamos haciendo una línea de créditos histórica en nuestra provincia”, finalizó.

“Solamente se pueden realizar cuadras de asfalto, servicios públicos, escuelas, polideportivos, comisarías y viviendas porque hay un gobierno que es un ejemplo en el país”, expresó el intendente Mariano Gaido.

“En Neuquén hay oportunidades y hay esperanza, que es lo que el país necesita”

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido consideró que la licitación es “única a nivel nacional” y destacó la importancia de “poder anunciar más de 300 viviendas para un barrio en el oeste de la ciudad de Neuquén, un barrio maravilloso que tiene las mismas oportunidades que el centro”.

“Neuquén es diferente, en Neuquén hay oportunidades y hay esperanza, que es lo que el país necesita”, señaló Gaido y le expresó al gobernador: “Como intendente de la ciudad, es un orgullo acompañarte y formar parte de este gran equipo”.

Destacó el trabajo conjunto y “de manera eficiente” con el gobierno provincial y concluyó: “Solamente se pueden realizar cuadras de asfalto, servicios públicos, escuelas, polideportivos, comisarías y viviendas porque hay un gobierno que es un ejemplo en el país”.

Por su parte, la secretaria de Vivienda y Hábitat, Ana Servidio consideró que la licitación “es muy importante en el marco del plan Neuquén Habita y de las más de 20.000 soluciones que el gobernador nos puso como desafío”.

“Venimos muy avanzados en esos números, entre estas soluciones que vamos generando, con todo lo que vamos a abrir y lo que estamos ejecutando en toda la provincia”, agregó.

Finalmente, la secretaria general del MTD, María José Fraccaroli comentó: “Estamos muy contentos de estas nuevas 300 soluciones habitacionales, en total, con las que ya se están construyendo”.

Detalló que “en diciembre se entregaron 50, hace unas semanas se entregaron dos para compañeras de movilidad reducida, 50 están prontas a entregar, 39 se están construyendo y creemos que para octubre se van a estar entregando, y estas nuevas 158 soluciones habitacionales, que se dio inicio hoy a la apertura de los sobres, que son cuatro licitaciones”.

Destacó que con la construcción se generan “más de 600 puestos de trabajo de manera directa, sin contar lo que es corralones y todo lo que conlleva la obra pública”. “Estamos inmensamente felices de lo que se está llevando adelante en nuestro barrio en particular, pero también en toda la provincia”, concluyó.