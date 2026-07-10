El Gobierno de la provincia de Neuquén licitará la urbanización integral del barrio Aitue en San Martín de los Andes

A través del ministerio de Infraestructura y de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), el gobierno de la provincia del Neuquén llamó a Licitación Pública Nacional (LPN) para la ejecución de la obra de urbanización integral del barrio Aitue, ubicado en la zona de Chacra 30 de San Martín de los Andes.

La intervención forma parte del Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat en la provincia del Neuquén (AR-L1420) y tiene como objetivo mejorar las condiciones de infraestructura y hábitat del sector.

Qué prevé el proyecto de urbanización del barrio Aitue en San Martín de los Andes

El proyecto de urbanización del barrio Aitue contempla un plazo de ejecución de 540 días corridos (casi un año y medio) y permitirá avanzar en la consolidación urbana mediante la ejecución de obras de infraestructura esenciales para las familias del lugar.

Las empresas interesadas podrán consultar y descargar la documentación licitatoria a través del sitio web oficial de la UPEFE, además de solicitar información mediante los canales oficiales del organismo.

Se recibirán ofertas hasta las 12 del 18 de agosto de 2026 en la sede de la UPEFE, ubicada en Carlos H. Rodríguez 421, 2° Piso de esta capital. Ese mismo día, una hora después de vencido el plazo, se llevará a cabo la apertura de sobres en la Sala de Reuniones del ministerio de Infraestructura.

Para garantizar la transparencia del proceso, los interesados podrán seguir la apertura de sobre en línea a través del canal oficial de YouTube de la UPEFE.