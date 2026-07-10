Tolerancia cero: un cabo de la Policía de Neuquén había pedido licencia, no retomó sus tareas y la Provincia lo echó

En lo que ya constituye un sello de transparencia en la gestión, el gobierno de la provincia de Neuquén, con Rolando Figueroa a la cabeza, volvió dejar en claro qué significa la tolerancia cero ante aquellas personas que no cumplen con sus funciones. En este caso, un cabo primero de la Policía de Neuquén fue echado de la fuerza luego de que se comprobara que tras haber pedido una licencia nunca volvió a trabajar.

Tolerancia cero con quienes no trabajan

La política de tolerancia cero impulsada por el gobierno de Neuquén sumó un nuevo caso dentro de las fuerzas de seguridad provinciales. Un cabo primero de la Policía de Neuquén fue expulsado de la institución luego de comprobarse que no regresó a prestar servicio tras finalizar una licencia excepcional sin goce de haberes y que tampoco había presentado justificativos por sus reiteradas ausencias.

La medida se formalizó tras la finalización de un proceso administrativo que atravesó todas las instancias previstas por la normativa vigente y que concluyó con la cesantía definitiva del efectivo policial.

Una licencia que venció y nunca fue retomada

De acuerdo con la documentación oficial, el ahora ex cabo primero Darío Alejandro Sáenz Peña contaba con una licencia excepcional sin goce de haberes cuyo plazo concluía el 18 de julio de 2024. Sin embargo, una vez finalizado ese período, el uniformado no volvió a sus funciones ni presentó documentación o argumentos que justificaran su ausencia. Esa situación derivó en la apertura de actuaciones disciplinarias dentro de la fuerza provincial.

Durante la investigación se incorporaron pruebas, se garantizó el derecho a defensa del efectivo y se cumplió con las instancias administrativas previstas por la legislación policial neuquina.

El Tribunal Disciplinario determinó la responsabilidad

Tras analizar el expediente, el Tribunal Disciplinario Policial concluyó que Sáenz Peña incurrió en una falta contemplada por el Reglamento del Régimen Disciplinario de la Policía de Neuquén. El organismo determinó su responsabilidad administrativa y recomendó la aplicación de la máxima sanción prevista para este tipo de incumplimientos: destitución por cesantía.

Posteriormente, la Jefatura de Policía elevó la recomendación al Poder Ejecutivo provincial, que resolvió avanzar con la expulsión definitiva del efectivo. Según consta en el expediente, una vez notificado de la resolución, el ex suboficial no presentó recursos administrativos para cuestionar la sanción. Además, entregó el armamento y los elementos provistos por la institución y no ocupaba viviendas oficiales.

La postura del Gobierno de Neuquén

En los fundamentos del decreto que confirmó la cesantía, el Ejecutivo provincial remarcó que este tipo de conductas resultan incompatibles con las obligaciones inherentes a la función policial.

Desde el Gobierno sostuvieron que los hechos comprobados "en nada se condicen con el accionar y conducta que se debe observar en todo empleado policial", argumento que respaldó la aplicación de la sanción disciplinaria. La decisión se enmarca en la política de control interno que viene impulsando la gestión del gobernador Rolando Figueroa en distintas áreas del Estado provincial.