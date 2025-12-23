La suerte volvió a golpear fuerte en Cipolletti. Un Quini 6 del Siempre Sale fue vendido en la Agencia 40 y dejó a un vecino o vecina de la ciudad con más de 70 millones de pesos en el bolsillo. Sí, millones, en una jugada que ya es furor y que tiene a media ciudad mirando boletas y haciendo cuentas.

El ticket ganador forma parte del sorteo del Siempre Sale, que esta vez repartió premios entre 85 afortunados en todo el país. Entre ellos hubo dos neuquinos y dos rionegrinos, que se llevarán más de 70 millones de pesos cada uno.

Detrás del mostrador, la alegría también se siente. Desde la Agencia 40 no ocultaron el orgullo por haber vendido el premio y las felicitaciones fueron directas para Valeria Lo Cacciato, en una jornada que ya quedó marcada en la historia del lugar. No es todos los días que una boleta común se transforma en un pasaporte a la tranquilidad económica.

Mientras tanto, el mensaje se repite en redes y en la calle: revisen bien las boletas, miren los números, vuelvan a chequear. El ganador tiene tiempo hasta el 5 de enero para reclamar el premio. En caso de no hacerlo dentro del plazo establecido, el monto se pierde.