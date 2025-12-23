¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 23 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Más de $70 millones

Cipolletti: vendieron un Quini 6 millonario en la Agencia 40 y buscan al ganador

El premio salió en el sorteo Siempre Sale del Quini 6 y convirtió a Cipolletti en noticia nacional: uno de los 85 ganadores del país se llevó más de 70 millones de pesos con una boleta vendida en la Agencia 40.

Por Fabian Rossi
Martes, 23 de diciembre de 2025 a las 00:30
La suerte volvió a golpear fuerte en Cipolletti. Un Quini 6 del Siempre Sale fue vendido en la Agencia 40 y dejó a un vecino o vecina de la ciudad con más de 70 millones de pesos en el bolsillo. Sí, millones, en una jugada que ya es furor y que tiene a media ciudad mirando boletas y haciendo cuentas.

El ticket ganador forma parte del sorteo del Siempre Sale, que esta vez repartió premios entre 85 afortunados en todo el país. Entre ellos hubo dos neuquinos y dos rionegrinos, que se llevarán más de 70 millones de pesos cada uno.

Detrás del mostrador, la alegría también se siente. Desde la Agencia 40 no ocultaron el orgullo por haber vendido el premio y las felicitaciones fueron directas para Valeria Lo Cacciato, en una jornada que ya quedó marcada en la historia del lugar. No es todos los días que una boleta común se transforma en un pasaporte a la tranquilidad económica.

Mientras tanto, el mensaje se repite en redes y en la calle: revisen bien las boletas, miren los números, vuelvan a chequear.  El ganador tiene tiempo hasta el 5 de enero para reclamar el premio. En caso de no hacerlo dentro del plazo establecido, el monto se pierde.

