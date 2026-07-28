El GPS los llevó por un camino intransitable: una familia en motorhome quedó varada en la nieve en la Ruta 47

Una familia oriunda de Mendoza fue rescatada luego de quedar varada con un motorhome en el paraje La Picasa, sobre la Ruta Provincial 47, entre Santo Tomás y Las Coloradas. El vehículo quedó inmovilizado por las malas condiciones del camino, afectado por las intensas lluvias, y por un desperfecto mecánico.

El operativo se activó el lunes por la tarde, luego de que se informara que el rodado había quedado detenido a unos 20 kilómetros del tramo que conecta la Ruta Nacional 40 con la Ruta Nacional 237. Participaron equipos de la Secretaría de Emergencias y Gestión del Riesgo, Defensa Civil de Las Coloradas y Paso Aguerre, además de personal de la Policía del Neuquén.

Debido al estado del terreno y al tamaño del vehículo, no fue posible retirarlo en ese momento. Los equipos lograron evacuar a los ocupantes, un hombre de 60 años y su hija, y trasladarlos hasta Las Coloradas, donde recibieron alojamiento y asistencia médica, constatándose que ambos se encontraban en buen estado de salud.

La familia había iniciado viaje desde Zapala hacia Piedra del Águila, pero el recorrido indicado por el GPS los llevó por el camino de Santo Tomás sin advertir las condiciones de transitabilidad. Las tareas para retirar el motorhome quedaron programadas para cuando el estado del camino permitiera el ingreso de maquinaria, mientras que se recomendó consultar previamente el estado de las rutas del interior neuquino antes de emprender viajes.