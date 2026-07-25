Nieve, viento y más de 50 centímetros de acumulación: así fue el operativo para rescatar a un criancero aislado en Andacollo

Un criancero que permanecía aislado en su puesto de Vuelta de Agua, en cercanías de Andacollo, tuvo que ser asistido este viernes luego de que el intenso temporal de nieve bloqueara por completo el camino de acceso. La acumulación de nieve y las fuertes ráfagas de viento impidieron que el poblador pudiera salir del lugar por sus propios medios.

Ante esa situación, personal de la central, en un operativo coordinado con Vialidad Provincial y la Municipalidad de Andacollo, desplegó un amplio dispositivo para llegar hasta el puesto y brindar asistencia al criancero. El procedimiento permitió restablecer el acceso y garantizar el contacto con el poblador, que había quedado incomunicado a raíz de las condiciones climáticas.

Debido a las difíciles condiciones del terreno, el acceso se realizó con camionetas 4x4 y tareas manuales.

El operativo comenzó alrededor de las 9, cuando la comitiva partió desde la Municipalidad de Andacollo hacia la zona afectada. Las tareas se extendieron durante toda la jornada y concluyeron cerca de las 18, con el regreso del personal a la base.

Para llegar hasta el puesto fue necesario abrir el camino utilizando camionetas 4x4 y herramientas manuales. En varios tramos, los equipos trabajaron con palas debido a que la nieve acumulada superaba los 50 centímetros, lo que dificultaba seriamente el avance de los vehículos.

El criancero permaneció aislado por el temporal hasta que un operativo logró llegar a su puesto rural.

Las condiciones del terreno también representaron un desafío para los rescatistas. Las pronunciadas pendientes y las subidas existentes en el sector hacían riesgoso el ingreso de maquinaria pesada, por lo que gran parte del trabajo debió realizarse de manera manual y con vehículos livianos preparados para transitar sobre nieve.

Desde los organismos que participaron del operativo destacaron el trabajo conjunto entre las distintas instituciones y el compromiso del personal que intervino en la asistencia. Gracias a la coordinación de las tareas fue posible cumplir con el objetivo de llegar hasta el puesto, abrir el camino y asistir al criancero afectado por el temporal.