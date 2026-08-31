La Municipalidad de Neuquén decidió extender hasta el 30 de septiembre la votación para elegir el nombre de la Gran Avenida, luego de la importante participación registrada durante las últimas semanas. El plazo original vencía este lunes, pero el municipio resolvió otorgar un nuevo período para que más vecinos puedan sumarse.

La elección ya superó las 52 mil participaciones y cuenta con diez nombres propuestos por el sector privado. La nueva prórroga permitirá ampliar el alcance de la iniciativa y sumar a quienes todavía no participaron de la definición.

Más de 52 mil personas ya formaron parte de la votación para definir el nombre.

La Gran Avenida atraviesa distintos sectores de la capital neuquina y constituye una de las principales obras viales que se encuentran en desarrollo en la ciudad. En ese contexto, la posibilidad de elegir su denominación busca incorporar la opinión de los vecinos en una decisión vinculada a una infraestructura de gran impacto urbano.

Desde el municipio destacaron la participación ciudadana como uno de los ejes de la propuesta, que permitirá que los neuquinos tengan un rol directo en la elección del nombre de una nueva arteria que formará parte de la identidad de la ciudad.