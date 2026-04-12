La Vendimia Sunset 2026 tuvo su broche de oro este sábado en Bodegas Malma, en San Patricio del Chañar, con una jornada que combinó vino, gastronomía y música en vivo en un entorno natural que volvió a mostrarse como uno de los grandes escenarios de la Patagonia. Prima Multimedios realizó una programación especial transmitiendo desde las 16 el programa Tardes de Primera con la conducción de Huguex Cabrera y Vanesa Cruciani y posteriormente, de 18 a 20, Deja Vú - Lo dimos todo con Manuel Madera, María José Martín, Narella Pizzuto y Antonella Foos

Con un atardecer ideal y una convocatoria que superó las 1200 personas, el evento se vivió como una verdadera celebración colectiva. Desde temprano, el público recorrió el predio entre copas de vino, propuestas gastronómicas y espacios pensados para disfrutar al aire libre, mientras la música comenzaba a marcar el ritmo de la tarde.

Uno de los momentos más esperados fue la presentación de Estelares, que subió al escenario principal con un repertorio cargado de clásicos del rock nacional. La banda logró una conexión inmediata con el público, que acompañó cada canción en un clima festivo que creció con el correr de la noche.

Luego fue el turno de Emmanuel Horvilleur, quien aportó su impronta más pop y electrónica, generando un cambio de clima que invitó a bailar frente al escenario. Su show sumó frescura y diversidad a la grilla, consolidando la propuesta musical como uno de los ejes del evento.

También tuvo su espacio Manu Martínez, con una presentación que combinó energía y cercanía con el público, sumándose a una programación que logró equilibrar artistas consagrados con propuestas actuales.

A lo largo de la jornada, DJs y músicos regionales acompañaron cada momento, musicalizando desde la apertura hasta el cierre, lo que permitió sostener un clima festivo continuo, en sintonía con la experiencia que propone la Vendimia Sunset.

En paralelo, la gastronomía y el vino fueron protagonistas. Food trucks, platos regionales y etiquetas premium de la bodega se integraron en una propuesta pensada para maridar sabores con música y paisaje.

En ese contexto, la CEO de Bodegas Malma, Ana Viola, destacó el éxito del evento y el crecimiento de la iniciativa: “El vino tiene que ser una experiencia”, remarcó, al poner en valor la importancia de generar espacios donde el disfrute sea central.

Por su parte, el enólogo Lucas Quiroga celebró el cierre de una vendimia “larga, intensa y de vinos de gran calidad”, y destacó el trabajo que hay detrás de cada cosecha, desde el campo hasta la bodega.

Con el paisaje del valle como marco y una propuesta integral que combinó cultura, producción y entretenimiento, la Vendimia Sunset volvió a consolidarse como uno de los eventos más convocantes de la región.

El cierre dejó postales de una jornada vibrante, donde la música, el vino y el atardecer se unieron para ofrecer una experiencia única que ya es marca registrada en la Patagonia.

Vendimia Sunset 2026 en Bodegas Malma en fotos (Fotografias Anahí Cárdena)