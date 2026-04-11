“El vino tiene que ser una experiencia”: Ana Viola destacó el éxito de la Vendimia Sunset en Bodega Malma

Con un atardecer ideal y una convocatoria que superó las expectativas, la Vendimia Sunset 2026 tuvo su cierre este sábado en Bodegas Malma, donde la CEO de la firma, Ana Viola, destacó el éxito del evento y el crecimiento sostenido de la propuesta.

En diálogo con el programa especial Tardes de Primera, de 24/7 Canal de Noticias, Viola remarcó el impacto de la jornada: “Es increíble. El día acompañó muchísimo y la gente lo está disfrutando. Es una propuesta pensada para eso: música, vino, gastronomía y pasarla espectacular”.

Desde temprano, cientos de personas llegaron al predio para vivir una experiencia que ya se convirtió en un clásico regional. Con copas en mano, food trucks y shows en vivo —con artistas como Estelares, Manu Martínez y Emmanuel Horvilleur— el evento volvió a consolidarse como uno de los más convocantes del calendario.

“El vino es un embajador. Llega a una mesa en cualquier parte del mundo con su etiqueta y representa a Neuquén y a la Patagonia”, dijo la CEO de Bodegas Malma.

“La idea es que el vino vaya por este camino, que se maride con música, con comida, pero sobre todo con disfrute. Que sea una experiencia, no solo una copa”, explicó Viola, poniendo el foco en el concepto que impulsa este tipo de encuentros.

La CEO también destacó el trabajo detrás de la organización: “Hay un equipo de profesionales dedicado a esto que nos permite confiar en que todo va a salir perfecto”. En ese sentido, subrayó que la convocatoria fue masiva y que incluso durante la transmisión en vivo aún seguía llegando público al predio.

“La idea es que el vino vaya por este camino, que se maride con música, con comida, pero sobre todo con disfrute. Que sea una experiencia, no solo una copa”, explicó Viola,

Además del evento en sí, Viola puso en valor el crecimiento de la vitivinicultura en la provincia y el rol estratégico del vino como producto identitario. “El vino es un embajador. Llega a una mesa en cualquier parte del mundo con su etiqueta y representa a Neuquén y a la Patagonia”, sostuvo.

“La idea es que el vino vaya por este camino, que se maride con música, con comida, pero sobre todo con disfrute", dijo la CEO de Bodegas Malma.. (Foto: Anahí Cárdena)

En esa línea, remarcó que Bodegas Malma exporta cerca de la mitad de su producción a mercados como Estados Unidos, Brasil, Europa y Asia, lo que refleja el nivel de calidad alcanzado. “Hacemos vinos con mucha dedicación, pero también con mucho profesionalismo. Eso es clave para competir en el mundo”, aseguró.

Viola también celebró el impulso que tuvo la vendimia neuquina este año, con una mirada más amplia sobre la producción regional: “Hay muchísimos productos de calidad en la provincia: aceite de oliva, frutas, cordero, trucha. Es importante darlos a conocer y ponerlos en valor”.

De cara a lo que viene, adelantó que la bodega buscará repetir este tipo de propuestas durante el año: “La vendimia es el momento más intenso, pero el trabajo sigue todo el año. Y estos eventos ayudan muchísimo a que el vino se conozca, se hable y se consuma”.

Con una combinación de música, gastronomía, paisaje y vino, la Vendimia Sunset volvió a dejar su marca en Bodega Malma, reafirmando su lugar como uno de los eventos más importantes de la región y una vidriera clave para el vino neuquino.

La entrevista a Ana Viola, CEO de Bodegas Malma