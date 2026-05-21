El gremio docente de Neuquén, ATEN, espera con la guardia alta una nueva reunión con representantes del gobierno provincial, que está previsto realizar el martes próximo, 26 de mayo.

El encuentro es considerado importante, porque se llega ya a la mitad del año, y hay algunas cuestiones que el sindicato pretende dejar claras, según se decidió en un plenario de secretarios generales realizado el miércoles, presidido por la titular del gremio, Fanny Mansilla.

El primer asunto al que se pretende poner un punto final, al menos para lo que resta de este año, tiene que ver con una lista pendiente, de cuestiones revisadas en las “mesas técnicas” realizadas con el gobierno.

Entre esos puntos, figura uno que es motivo permanente de controversias, y que el gremio dejó apuntado como “auditorías médicas en tiempo y forma”, un tema que remite al otorgamiento de licencias, e, indirectamente, a las inasistencias docentes y su justificación probada.

El plenario de ATEN determinó que su mesa directiva esté facultada para “convocar a medidas de acción directa en caso de considerar insatisfactorias las respuestas a los temas planteados”, como resguardo del acta acuerdo aprobada en las asambleas, y, obviamente, de los “derechos de nuestros compañeros que puedan ser afectados”, se expresó.

Como es tradicional en el gremio docente, se dejaron apuntados temas políticos nacionales en los que el sindicato tiene posición tomada: Entre ellos, el rechazo a la Reforma laboral aprobada por el Congreso de la Nación “por significar un grave retroceso en derechos de la clase trabajadora”, y también la oposición a la reforma educativa impulsada por el Gobierno Nacional, pues “atenta contra la vigencia de la Educación como derecho social y obligación indelegable del Estado”.

No se olvidaron los maestros de la coyuntura internacional, por lo que expresaron solidaridad con “el pueblo boliviano, y repudiar la respuesta represiva del Gobierno de Rodrigo Paz Pereira, y la ayuda enviada por el gobierno de Milei” (que consistió en el envío de alimentos y medicamentos, ante la escasez provocada por los cortes de rutas).