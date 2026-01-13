Con el foco puesto en formar el talento que necesita la industria energética ubicada en Vaca Muerta, Neuquén, lanzaron la convocatoria para el equipo docente que trabajará en su Instituto. Se trata de una apuesta al crecimiento de la actividad no convencional en la zona, con nuevos profesionales.

La empresa Patagonia Resources es la que está a cargo del proceso de búsqueda y selección del cuerpo técnico, docente y profesional que integrará el nuevo instituto, previo al inicio de clases, en marzo de 2026.

La convocatoria incluye un abanico amplio de perfiles. Por un lado, se buscan docentes con formación en áreas técnicas estratégicas como química, petróleo, mecánica, electricidad, automatización y seguridad industrial. Se trata de disciplinas directamente vinculadas al funcionamiento cotidiano de la industria hidrocarburífera.

Además buscan incorporar profesionales en gestión educativa y coordinación académica, que serán responsables de ordenar los contenidos, articular trayectorias formativas y asegurar una propuesta alineada con las demandas reales del sector productivo.

A esto se suma la necesidad de personal administrativo y técnico para el soporte institucional, clave para el funcionamiento diario del Instituto.

Otro rol fundamental es el acompañamiento de los estudiantes. Para ello se buscan orientadores y tutores, que puedan guiar a quienes transiten las distintas instancias de formación, con una mirada integral que combine conocimientos técnicos, inserción laboral y desarrollo profesional.

Sobre el Instituto

El Instituto Vaca Muerta surgió como respuesta a una necesidad concreta del territorio. Su diseño se apoya en un estudio prospectivo realizado por la Fundación YPF, que detectó que en los próximos diez años la industria requerirá más de 230 ocupaciones y alrededor de 113 perfiles profesionales distintos en la cuenca. El objetivo del IVM es capacitar entre 2.000 y 3.000 personas por año.

Hacia 2030 se espera que la producción de petróleo se triplique y que la de gas se duplique, un escenario que demandará alrededor de 17.000 nuevos trabajadores calificados. Es por eso que generan no solo empleo sino que tambien brindan educación técnica y la posibilidad de profesionalizarte.

Desde Patagonia Resources remarcan que la búsqueda apunta a personas comprometidas con la formación, el conocimiento aplicado y el desarrollo del talento técnico local.

Quienes estén interesados en postularse deberán enviar su currículum vitae actualizado y una carta de presentación al correo: busquedas@patagoniaresources.com.ar.