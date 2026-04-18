El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a alerta naranja el pronóstico por lluvias para este sábado 18 de abril en el Parque Nacional Nahuel Huapi, según informaron desde la Intendencia. A raíz de esto, se cerraron todas las sendas y piden extremar las precauciones.

De acuerdo al parte oficial, se prevén precipitaciones acumuladas de entre 30 y 50 milímetros, aunque no se descarta que estos valores sean superados de manera puntual en algunos sectores.

Posibles nevadas en zonas altas

El escenario meteorológico podría agravarse en áreas de mayor altitud, donde existe probabilidad de nevadas. Esta situación podría generar complicaciones adicionales en caminos de montaña y senderos, especialmente en zonas de difícil acceso.

Vientos fuertes entre la tarde y la madrugada

A las lluvias se sumará la presencia de viento intenso hacia la tarde, en el marco de un alerta amarillo vigente desde jornadas anteriores. Las ráfagas podrían impactar con mayor fuerza en sectores abiertos y elevados, aumentando el riesgo para visitantes.

Por qué se cerraron todas las sendas

Ante este panorama, las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi resolvieron el cierre preventivo de todas las sendas de trekking, con el objetivo de resguardar la seguridad tanto de turistas como de trabajadores.

Según indicaron, los circuitos serán reabiertos automáticamente una vez que cesen las condiciones de alerta, y la información podrá consultarse en el registro oficial de trekking del área protegida.

Recomendaciones clave ante la alerta naranja vigente

Desde el parque insistieron en la importancia de informarse antes de realizar actividades al aire libre y seguir las indicaciones oficiales. En ese sentido, recomendaron:

Consultar el estado de rutas en Vialidad Nacional

Verificar alertas y pronósticos en el Servicio Meteorológico Nacional

Chequear la situación de refugios en el Club Andino Bariloche

Riesgos en ambientes naturales

Finalmente, desde el Parque Nacional Nahuel Huapi recordaron que los entornos naturales presentan riesgos propios, como cambios bruscos del clima, terrenos irregulares, fauna silvestre y vegetación potencialmente peligrosa. Por ello, se remarca la necesidad de actuar con responsabilidad y respetar todas las medidas preventivas vigentes.