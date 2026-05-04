Un lobo marino desorientado apareció este domingo de madrugada en la zona urbana de Carmen de Patagones, a pocos metros del puente Ferrocarretero. Vecinos alertaron a la Policía de Seguridad Vial, que logró contener al animal y devolverlo al río Negro. El episodio se suma al hallazgo de otro ejemplar horas más tarde en la Ruta provincial N.º 1, lo que generó dudas sobre si se trata del mismo animal que recorrió distintos puntos de la región.

El operativo comenzó alrededor de las 2:30, cuando vecinos observaron al lobo marino buscando agua de manera errática en un sector de pasto cercano a la costanera. Preocupados por su seguridad y para evitar que fuera atacado por perros, dieron aviso a la Policía Vial. Los efectivos cubrieron al animal con una manta para calmarlo y lograron atraparlo sin lesiones.

Posteriormente, lo trasladaron hasta las aguas del río Negro, debajo del puente Ferrocarretero, donde fue liberado y regresó a su hábitat natural. El rescate fue seguido de cerca por vecinos y policías, que observaron cómo el ejemplar retomaba la actividad normal en el agua.

Horas más tarde, otro lobo marino fue visto en la Ruta provincial N.º 1, kilómetro 14, en la margen sur del río Negro. Aunque las autoridades bonaerenses no confirmaron si se trata del mismo ejemplar, la coincidencia temporal y geográfica alimenta la hipótesis de que el animal recorrió distintos sectores en busca de agua.

Estos casos se suman a episodios similares registrados en Viedma, donde lobos marinos aparecieron en calles y rutas lejos de su hábitat natural. Especialistas advirtieron que la presencia de fauna silvestre en zonas urbanas responde a desorientación y búsqueda de alimento, y recomiendan no acercarse ni intentar ahuyentarlos, sino dar aviso inmediato a las autoridades.

El subsecretario de Fauna Silvestre, Roberto Espósito, confirmó que el ejemplar juvenil fue evaluado por el equipo técnico y no presentaba lesiones ni síntomas de enfermedades, incluida la gripe aviar. Aunque se encontraba algo deshidratado y delgado, en condiciones habituales en estos casos, el estado general era bueno, lo que permitió su reinserción inmediata en el mar.

Tras el control sanitario, guardas ambientales de Punta Bermeja trasladaron al animal y lo liberaron cerca de la colonia de lobos marinos. La Secretaría de Ambiente destacó que la devolución se realizó con garantías de seguridad y bajo protocolos de conservación, asegurando que el ejemplar retomara su vida en condiciones normales.