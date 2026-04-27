Conexión del norte al sur y desarrollo de la salud pública: el plan de Neuquén para ejecutar su infraestructura

El Gobierno de Neuquén está ejecutando una estrategia de desarrollo que busca transformar los recursos del Estado en beneficios directos para los habitantes. El ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, destacó que estas decisiones han permitido avanzar con ideas claras hacia el futuro, especialmente en materia de viviendas y rutas que potencian tanto a la industria como al turismo.

Al inicio de la gestión, había un déficit en infraestructura y proyectos paralizados. Ante esto, se puso en marcha un proceso de reactivación que Koenig calificó como "casi artesanal", trabajando junto a cada proveedor para restablecer los contratos. Mediante el uso de decretos y leyes específicas, la Provincia logró encauzar las obras que habían quedado sin financiamiento nacional.

Frente a la interrupción de los fondos provenientes de Nación, la Provincia decidió no detenerse en el reclamo y avanzar con soluciones propias. Para garantizar la continuidad de las obras, Neuquén recurrió a su superávit fiscal y al acceso a créditos de organismos multilaterales.

Según explicó el titular de la cartera económica, la previsibilidad financiera y las cuentas ordenadas de la Provincia fueron determinantes para obtener evaluaciones positivas de calificadoras de riesgo, lo que permitió acceder a financiamiento internacional con tasas favorables.

Este clima de confianza también impactó en la transparencia de las licitaciones. Actualmente, el número de oferentes por obra se ha triplicado, pasando de dos o tres empresas a un promedio de diez por concurso. Esta mayor competencia no solo mejora la transparencia, sino que permite al Estado obtener mejores condiciones y precios.

Impacto en la calidad de vida y salud

La infraestructura vial y de servicios tiene un impacto directo en el bienestar social. En Neuquén, el sistema público de salud atiende a más del 70% de la población, y en el interior, la atención primaria depende casi exclusivamente de la red estatal. En este contexto, las rutas cumplen un rol fundamental como bien público.

"La mejora o pavimentación de caminos genera beneficios inmediatos para quienes las transitan", señaló Koenig, quien además vinculó este ordenamiento con la paz social lograda mediante acuerdos salariales anuales. Estos acuerdos han garantizado el normal funcionamiento de hospitales y escuelas, brindando un marco de estabilidad para toda la sociedad.



Una provincia conectada de norte a sur

El programa vial vigente busca conectar estratégicamente todo el territorio neuquino. El objetivo es potenciar la diversidad paisajística y preparar la infraestructura para el futuro, apostando a actividades que trasciendan la extracción de recursos no renovables.

Debido a los plazos técnicos de estas obras, el ministro aseguró que muchos de los resultados definitivos comenzarán a verse entre este año y el próximo. La determinación es tal que, incluso en rutas de jurisdicción nacional, Neuquén ha decidido asumir la inversión y las mejoras necesarias para no postergar el desarrollo de sus ciudadanos.

