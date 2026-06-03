Esta mañana se presentó, en el Hotel El Cortijo de Neuquén capital, la iniciativa denominada Neuquén Bureau por la cual se potenciará a la Provincia como destino emergente de eventos y convenciones, en el marco de un trabajo articulado entre el sector privado y estructuras del Gobierno provincial.

El presidente de la empresa NeuquénTur, Gustavo Fernández Capiet dijo al respecto que “nos tocará la tarea de la promoción, desde el año pasado trabajamos en un programa específico, ahora tenemos una herramienta que nos permitirá potenciar de una forma integral”.

Sostuvo que “muchas veces el organizador busca que se le resuelva todo, tener esto que nos permita concentrar todos los prestadores que pueda tener un evento en una solución para las personas que arman eventos”.

“Cuando viene el Congreso la idea es tener el cuello de botella para ofrecer los servicios y que el organizador contrate el que mejor le parezca. Muchas veces se busca el valor agregado”, agregó el funcionario provincial.

Por su parte Diego Cayol, secretario de Turismo de Neuquén capital, manifestó: “El rol del municipio fue acompañamiento sobre todo. Hace un par de años que se viene trabajando en generar un espacio que contenga todas las demandas de quienes organizan eventos y convenciones en todo el país, ese espacio está compuesto por el sector privado, el público acompaña ese esfuerzo tan grande que es recibir congresos y además promocionarlos”.

La creación o fortalecimiento de un Buró de Convenciones y Visitantes en Neuquén tiene una importancia estratégica porque permite salir a competir de manera organizada por congresos, convenciones, eventos corporativos, ferias y encuentros profesionales que dejan un alto impacto económico en la ciudad y en toda la provincia.

El segmento MICE es uno de los más rentables dentro de la industria turística.

Meetings (Reuniones)

Incentives (Viajes de incentivo)

Conferences (Conferencias y congresos)

Exhibitions o Events (Exposiciones y eventos)

Se trata del turismo vinculado a negocios, conocimiento, capacitación y eventos corporativos.

Un visitante MICE suele gastar entre dos y cuatro veces más que un turista vacacional tradicional porque:

Se aloja en hoteles de mayor categoría.

Consume gastronomía y servicios premium.

Utiliza transporte, excursiones y actividades complementarias.

Viaja durante todo el año, no solamente en vacaciones.

Muchas veces extiende su estadía o regresa luego con su familia.

Además, un congreso de 500 o 1.000 personas puede generar en pocos días un movimiento económico equivalente al de miles de turistas individuales.