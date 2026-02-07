La segunda jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia se vive a pleno en la Isla 132 de Neuquén capital, con miles de personas disfrutando de música, gastronomía y propuestas culturales.

El predio volvió a llenarse de público desde temprano y la presencia de visitantes de distintas provincias le dio un marco federal al evento. En el stand de cobertura en vivo de Prima Multimedios, el secretario de Turismo de la Municipalidad de Neuquén, Diego Cayol, dialogó con las cámaras de 24/7 Canal de Noticias y destacó el crecimiento de la convocatoria respecto al día anterior.

“Hoy hay más gente que ayer y las encuestas muestran una fuerte presencia de visitantes de otros lugares como Tucumán y Córdoba. Más del 40 por ciento del público viene de otras provincias. La Asociación Hotelera y Gastronómica ya nos informó que la ocupación es plena, tal como esperábamos”, señaló.

Cayol subrayó además el carácter familiar de la fiesta y el operativo de seguridad dispuesto en el predio: “Es muy estricto y muy serio, porque la gente viene a pasarla bien y es necesario que todo esté cuidado”, indicó.

El funcionario explicó que muchos asistentes eligieron llegar recién este viernes para quedarse también el sábado, lo que incrementó el flujo de visitantes. “Realizamos encuestas y relevamientos, y también informamos para que todos sepan cómo ingresar, o qué hacer si no tienen entradas y dónde comprarlas. La idea es que la experiencia sea ordenada y disfrutable”, agregó.

La Fiesta Nacional de la Confluencia continúa con una grilla de artistas destacados y un público que sigue sumándose a medida que avanza la noche.