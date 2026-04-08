Rolando Figueroa: “Reinvertimos en obras que servirán para el bienestar de la gente"

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa brindó una entrevista al programa de la tarde que conduce Paulino Rodrigues en La Nación+. Se refirió a la importancia del desarrollo energético a partir del impulso de Vaca Muerta y también a las obras de infraestructura que lleva a cabo la Provincia.

“Creo que el mundo está mirando a la Argentina por un lugar de seguridad energética y la misma viene a partir del trabajo de muchos neuquinos. A partir de una roca estamos en un lugar donde hay un desafío donde variables macroeconómicas y una serie de decisiones nos permitieron llegar a donde queremos”, expresó en primer lugar.

Consultado por el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones manifestó: “El RIGI fue importante, el capítulo de Hidrocarburos de la Ley Bases también fue relevante, ahí hubo participación del equipo técnico de la Provincia. Esto sumado a la seguridad jurídica, a la estabilidad política, a la proyección de políticas de Estado, al hecho de ser una provincia confiable para las inversiones; permitió tomar este sendero para el crecimiento de Argentina”.

Con respecto a las obras en la Provincia, Figueroa explicó: “Neuquén tiene 1.150 kilómetros de rutas hechos en su historia, estamos repavimentando la mitad pero a su vez hacemos 850 kilómetros nuevos. Eso es porque reinvertimos la monetización del subsuelo porque proyectamos más allá de Vaca Muerta”.

Además, se refirió a cuáles son los pedidos para con las empresas: “Tenemos tres ejes de trabajo. Por un lado pedimos que inviertan en becas para los estudiantes, 20.000 para ser concretos. Hay un 80% de primera generación que va a la Universidad. El otro eje es la formación de nuestra gente, inauguramos el Instituto Vaca Muerta, nos llena de orgullo tenerlo en Neuquén. El tercer punto es el desarrollo de infraestructura, hablamos de una asociación público-privada en donde hay que anticipar las obras que son necesarias para ser más competitivos y el anticipo de regalías y peajes anticipados que paga la industria nosotros lo reinvertimos en obras que servirán para el bienestar de la gente”.



Obras de infraestructura

“Todo se hace desde el Gobierno provincial, es un alto desafío para nosotros, no éramos tan conocidos antes. Hay ciudades que han crecido mucho poblacionalmente. Estamos haciendo 85.000 metros cuadrados de escuelas públicas, más de 35.000 vinculados a la seguridad (cárceles, comisarías, etcétera), hacemos redes de gas para llegar a distintos puntos de la Provincia. En Añelo no había gas, ahora llegamos. En la Cordillera pasaba lo mismo y también llegamos, estamos solucionando todas las injusticias”, expresó a propósito de ese tema.

Por otro lado, Rolando Figueroa indicó: “Tenemos un proyecto provincial que está enfocado en Neuquén, tomamos esto como un desafío generacional sin banderas políticas. No entramos a competir con los gobiernos nacionales. Hay variables favorables porque hay mucho trabajo de los neuquinos a partir de una roca, en crecimiento de empleo registrado, disminución de la desocupación, de la pobreza”.



Diferencias con el Gobierno nacional

Figueroa mencionó que “El Gobierno nacional tomó la decisión de ordenar la macroeconomía, nosotros ordenamos para redistribuir y creemos en la presencia del Estado, en equilibrar líneas de partida”.

Además afirmó: “Tengo mucho contacto con los ministros Santilli y Caputo, con Milei hablo cada tanto. He conversado con Mauricio Macri, hablo con dirigentes de todos los espacios políticos”.



Ley de Glaciares que se debate hoy en Diputados

“Vamos a abstenernos de votar, podría haberse hablado un poco más, falta camino por recorrer”, manifestó al respecto.

“Nosotros obtuvimos financiamiento para las obras que necesitamos hoy y devolverlo cuando las regalías arrojen sus frutos. Hemos tomado financiamiento a una tasa muy baja con organismos internacionales. Hay que poner todos el hombro y salir adelante, debe estabilizarse la macro, Caputo creo que hizo los esfuerzos como para poder estabilizarla, siempre hay que ser optimista”, volvió a destacar Figueroa.

Finalmente, Rolando Figueroa dijo que mañana votarán en contra de la designación de Lucila Crexell como embajadora en Canadá y así lo explicó: “Le pedimos que se oponga a la reforma tributaria en el Senado y votó a favor, eso castigó mucho a la Provincia”.

Por último, Figueroa confirmó que desdoblará las elecciones provinciales de las nacionales el año que viene.

