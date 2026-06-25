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Rápida intervención

Había desaparecido en Centenario y la encontraron en Neuquén: la Policía restituyó una Toyota Hilux blanca

Desde el Comando Radioeléctrico alertaron al personal de la Comisaría 21°, quienes se dirigieron hasta la calle Collón Curá. Sobre la camioneta pesaba un pedido de secuestro solicitado por otra dependencia.

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Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 24 de junio de 2026 a las 21:10
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Un alerta al Comando Radioeléctrico permitió recuperar en vehículo: contaba con pedido de secuestro vigente en Centenario - Foto: Policía del Neuquén

Un operativo de la Policía del Neuquén permitió recuperar este miércoles por la tarde una camioneta que contaba con pedido de secuestro vigente por un hecho de hurto ocurrido en la localidad de Centenario. El procedimiento se concretó en esta capital, alrededor de las 13, sobre la calle Collón Curá.

Cómo fue el procedimiento  que permitió recuperar una Hilux blanca que era buscada en Centenario

De acuerdo a la información oficial, personal de la Comisaría 21 del barrio Melipal fue alertado por el Comando Radioeléctrico sobre la presencia de un vehículo en estacionado en ese sector de la ciudad de Neuquén. Ante esa situación, una patrulla se dirigió al lugar para verificar el rodado y su dominio.

Al llegar a la calle Collón Curá, los efectivos policiales constataron que se trataba de una camioneta Toyota Hilux blanca. Tras la verificación de datos a través del Centro de Análisis Estratégico y Monitoreo, los uniformados confirmaron que dicha camioneta registraba un pedido de secuestro vigente.

Pedido de secuestro vigente y restitución

El pedido de secuestro de la Hilux blanca había sido emitido por un requerimiento de la Comisaría 52 de Centenario. Todo, en el marco de una causa judicial por un presunto hurto de  vehículo.

Una vez verificada la situación de la camioneta, la Policía le dio intervención a las autoridades judiciales competentes. De esa manera, continúa la investigación y se busca determinar cuáles fueron las circunstancias en las que el vehículo había sido trasladado hasta esa zona de la capital neuquina.

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